Главная женщина вождя: к 150-летию Надежды Крупской

За каждым великим мужчиной стоит великая женщина, утверждает известная английская пословица. Если мы взглянем на примеры из истории, то увидим, что с этим сложно поспорить: талантливые ученые, художники, писатели, музыканты, политики — практически во всех сферах жизни мужчины, достигшие успеха, имели за спиной надежных спутниц. Те, в свою очередь, безропотно любили их, становились музами, вдохновляли на смелые свершения, но неизменно платили высокую цену за место рядом с гением. Что же можно сказать о женщинах, ставших спутницами великих мировых лидеров — женами вождей? Бесспорно, на них лежала ответственность неизмеримо большая, чем на всех остальных.

Сегодня, 26 февраля, исполняется 150 лет со дня рождения одной из таких сильных, выдающихся женщин — Надежды Крупской . Вместе с историком Александром Шубиным «МИР 24» вспоминает, какой была супруга Владимира Ленина, счастливо ли складывалась их личная жизнь и на какие жертвы пришлось пойти женщине, решившейся быть рядом с вождем мирового пролетариата.

Партийная «Селедка»

Надежда Крупская родилась 26 февраля 1869 года в Санкт-Петербурге в семье поручика Константина Игнатьевича Крупского и гувернантки Елизаветы Васильевны Тистровой. С детства девочка отличалась острым умом и старательностью — женскую гимназию Надя окончила с золотой медалью. После этого она поступила на Бестужевские курсы, но проучилась там всего один год — девушку захватила революционная деятельность. Отец Нади состоял в Комитете русских офицеров и сочувствовал идеям народовольцев. Поэтому неудивительно, что его дочь с юности питала интерес к идеологии «левых» и увлекалась марксизмом.

В 1883 году Константина Игнатьевича не стало. Семье приходилось туго без кормильца, и Надя, как могла, помогала матери: давала частные уроки и одновременно преподавала в Петербургской воскресной вечерней школе для взрослых. Крупская с рождения не могла похвастаться крепким здоровьем, а ежедневная беготня по ученикам в сыром и промозглом Петербурге, по мнению некоторых историков, еще больше подкосила ее здоровье. Но девушка была упорна, трудолюбива и тверда в своих начинаниях — возможно, именно за эти качества впоследствии ее и полюбил один из величайших мировых революционеров.

В 1890 году, будучи студенткой Высших женских курсов, 19-летняя Надежда вступила в студенческий марксистский кружок. А в 1894 году состоялась ее судьбоносная встреча с Владимиром Ульяновым , которого товарищи в то время называли «Стариком» — это была его партийная кличка. Ульянов хоть и не обладал выдающимися внешними данными, но был красноречив, умен и обладал потрясающим чувством юмора — многие девушки в него влюблялись.

А вот что писал про Надежду Крупскую соратник Ленина, революционер Глеб Кржижановский: «Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…».

Более того, еще в молодости товарищи по подполью давали Крупской обидные клички — Рыба, Минога, Селедка. А сама она так говорила о своей внешности: «Я под стать русской природе, нет во мне ярких красок». От этих описаний у читателя может сложиться впечатление, будто супруга Владимира Ильича была крайне уродлива, однако это не совсем так. Безусловно, еще в молодости у Крупской начали проявляться некоторые признаки базедовой болезни. Самым ярким симптомом недуга были глаза навыкате, из-за которых ее и сравнивали с рыбой. Тем не менее, Надежда Константиновна была не лишена женского очарования, особенно в молодости.

«Есть фотографии юной Крупской, и, по-моему (во всяком случае, на фото) она достаточно привлекательна, — считает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН , профессор РГГУ Александр Шубин. — Но, очевидно, для Ленина гораздо важнее красоты была преданность делу. На мой взгляд, Крупская не была уж очень высоким интеллектуалом, но Ленину было удобно — есть воспоминания Николая Вольского об этом — проговаривать с ней свои работы, разъяснять их ей и слушать ее отзывы и отклики. Она тоже очень ценила это свое «право первой ночи» в отношении его статей, иногда даже ревностно».

Союз Ленина и Крупской был прежде всего интеллектуальным, но это не исключает всех остальных граней их взаимоотношений, говорит историк. «Ведь развитие ее болезни, которая сделала ее такой пожилой и некрасивой женщиной, которую мы знаем из классических киносъемок и фотографий — это же все произошло гораздо позднее их относительно юношеского романа. Поэтому я думаю, что Кржижановский в данном случае хотел не упрекнуть Крупскую за некрасоту, а, скорее, подчеркнуть интеллектуальный и творческий характер этого союза», — сказал Шубин в интервью корреспонденту «МИР 24».

Свадьба в ссылке

Ульянов и Крупская принимали активное участие в деятельности «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1895 году Ульянов, как основатель «Союза», был арестован. Он находился в тюрьме больше года, а в 1897 году был сослан в село Шушенское Минусинского округа Енисейской губернии. Там он провел три года. Через много лет в своих мемуарах Крупская назовет эти годы самыми счастливыми в ее жизни — она, как преданные жены декабристов, отправилась в ссылку вслед за любимым.

Ленин сделал Крупской предложение, уже находясь в тюрьме. В 1896 году она сама также была арестована и находилась в заключении семь месяцев. Затем ее должны были сослать в Уфимскую губернию, но ей удалось добиться ссылки в Шушенское, где они с Лениным вскоре поженились.

«Решающим моментом в их отношениях стал уже арест Ленина и дальнейшие события. То, что Крупская решилась ехать за ним в Сибирь — это много говорит о ее привязанности. Ленин попал в тяжелую ситуацию, но это только прибавило ему в ее глазах очков», — отмечает Александр Шубин.

Свадьба состоялась в июле 1898 года. Несмотря на то, что и Надежда, и Владимир были атеистами, они обвенчались в церкви. «Это было обязательно для оформления их официальных отношений. Только так можно было решить вопрос совместного жительства в связи со ссылкой, свиданий и так далее — это как сегодня в ЗАГС сходить», — объясняет Александр Шубин.

Молодые пытались противиться, но приказ полицмейстера был суров: либо они венчаются, либо Надежда покидает Шушенское и отправляется в Уфу, по месту ссылки. Делать нечего — они подчинились. «Пришлось проделать всю эту комедию», — вспоминала позднее Крупская.

Свадьба также получилась незаурядная: накануне венчания, когда все документы были наконец готовы, оказалось, что в церкви не будет и поручителей, ни шаферов — выбранные Лениным соратники в то время также находились в ссылке. Кроме того, у молодых не было обручальных колец, а ведь без этого важного атрибута, как вы понимаете, не обходится ни одно бракосочетание. Но Владимир Ильич нашел выход из ситуации: в качестве поручителей и шаферов он пригласил знакомых шушенских крестьян. А один из его ссыльных приятелей, Оскар Энгберг, собственноручно выпилил жениху и невесте обручальные кольца — из медного пятака.

Роман с лучшей подругой

С тех пор Надежда неотступно следовала за мужем и была ему не только преданной женой, но и верной партийной соратницей. Возможно, именно поэтому их брак был таким крепким, хотя детей у пары никогда не было. В ссылке у Крупской развилось тяжелое заболевание придатков яичников, навсегда лишившее ее радости материнства. Что касается домашнего хозяйства, то и здесь Ленину с женой «не повезло»: все, что касалось быта, она называла мурой и не считала это чем-то важным. Готовить Крупская практически не умела, но одно блюдо, как отмечают некоторые историки, давалось ей замечательно. По версии, которую популяризовал знаток русской кулинарии Вильям Похлебкин , Крупская по большей части кормила мужа яичницей в самых разных вариациях.

«Перепробовал пятьдесят сортов омлетки!» — радовался Ильич.

В этом плане Крупской, бесспорно, повезло с мужем: Ленин был крайне неприхотлив в еде, вел достаточно аскетичный образ жизни и ценил в жене прежде всего ум и преданность революционному делу.

Однако, и великий вождь пролетариата не был небожителем — ничто человеческое было ему не чуждо. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому факту, что Крупская была не единственной женщиной в его жизни. Начнем с того, что она не была и его первой любовью. Из писем Ленина и рассказов современников известно, что еще до отношений с Крупской он сделал предложение ее подруге — революционерке Аполлинарии Якубовой, которая также состояла в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса». Кстати, именно Якубова ввела Крупскую в круг социалистов.

Как писал англо-американский писатель Роберт Пэйн, Ленин сделал Якубовой предложение незадолго до ареста и в письме попросил ее и Крупскую прийти постоять под воротами его тюрьмы, «чтобы он мог хоть мельком увидеть их в окошко». Однако Аполлинария отвергла предложение Ленина, и под окнами своей темницы в холодный вечер он увидел только одну девичью фигурку…

Портрет соперницы на комоде

Но была в жизни Владимира Ильича и другая любовь — как считают многие исследователи его биографии, гораздо более серьезная и глубокая. А вот только ли платоническим было это чувство — неясно до сих пор.

В конце 1908 года Ленин и Крупская вместе с Зиновьевым и Каменевым отправились в эмиграцию в Париж. Здесь Ленин познакомился с Инессой Арманд — дочерью французского оперного певца Теодора д’Эрбенвилля и комической актрисы русского подданства Натали Вильд. К моменту знакомства с Лениным у Арманд уже было пятеро детей: четверо от мужа, русского фабриканта Александра Арманда, и еще один ребенок от его младшего брата Владимира, к которому пылкая Инесса ушла, бросив супруга. Эта роковая женщина, казалось, была полной противоположностью Крупской: изящная фигура, выразительные, живые глаза, густые вьющиеся волосы, приятная речь — в ней было все, чтобы мужчины в нее влюблялись. Не устоял и Владимир Ильич.

Его отношения с Арманд, которая, как сама она потом признавалась, под влиянием книг Ленина стала большевичкой, окутаны ореолом тайны. С одной стороны, они были у всех на виду, но чаще всего Ленин появлялся в обществе одновременно с Арманд и Крупской, и говорили они преимущественно о революции. Многие даже считали, что Крупская и Арманд были подругами: между ними, казалось, установились самые доверительные отношения. И, тем не менее, сохранилась переписка, из которой связь между Лениным и Арманд становится практически очевидной.

«Мы должны все-таки отталкиваться от тех данных, которые есть. Есть одно письмо от Арманд к Ленину с намеками на то, что, может быть, была какая-то одна ночь. Ленин отреагировал сдержанно, прямо в тексте ничего конкретно не сказано. Может быть, они поцеловались, а переживаний было, как при бурном романе. Каких-то регулярных и долгосрочных сексуальных отношений точно не было, и сам факт физической связи не подтвержден. Наверное, Крупская что-то знала и ей это не нравилось. Но, во всяком случае, ее дальнейшие отношения с Арманд были весьма товарищескими, дружественными — то есть они все не переругались. А то, что Ленин испытывал личную привязанность к Арманд, признается и большевиками», — поясняет Александр Шубин.

Как бы то ни было, Надежда Константиновна в этой непростой ситуации повела себя более, чем достойно. В какой-то момент, согласно распространенной версии, она все же не выдержала и деликатно предложила Ленину расстаться. Но тот решительно отказался: он не мог позволить себе лишиться такого близкого друга и верной спутницы.

После того, как в России произошел государственный переворот, все мысли Ленина поглотила революция. Ни о чем другом он тогда думать не мог. Встречи с Арманд становились все реже. Судя по ее письмам к нему, она тяжело переживала разлуку: «Расстались, расстались мы, дорогой, с тобой! И это так больно. Я знаю, я чувствую, никогда ты сюда не приедешь! Глядя на хорошо знакомые места, я ясно сознавала, как никогда раньше, какое большое место ты занимал в моей жизни, что почти вся деятельность здесь, в Париже, была тысячью нитей связана с мыслью о тебе». Но, если расставание с Арманд Ленин вполне мог пережить, то ее смерть стала для него поистине неизлечимым ударом: 24 сентября 1920 года Инесса Федоровна скончалась от холеры. Современники Ульянова отмечали, что на похоронах на нем буквально не было лица. «Мы шли за ее гробом, Ленина невозможно было узнать. Он шел с закрытыми глазами, и, казалось, — вот-вот упадет», — вспоминала революционерка Александра Коллонтай . Крупская всеми силами поддерживала мужа и даже согласилась взять на себя заботу о младших детях покойной: некоторое время они вместе с Лениным и Крупской жили в Горках, а позднее их отправили за границу. Как ни странно, Надежна Константиновна очень привязалась к детям соперницы, особенно к ее младшей дочери Инессе. И совсем уж поразительным кажется тот факт, что Крупская хранила портрет Арманд у себя на комоде! Такой широкой и бескорыстной души была эта женщина…

Другим путем: жизнь без Ленина

Сложно сказать, до какой степени Ленин был смыслом жизни для Крупской. Безусловно, она всю жизнь искренне любила его и была верной опорой. Однако, в отличие от страстной и ветреной Инессы Арманд, Крупская сумела найти свой путь в жизни. Она никогда не растворялась в муже, не становилась его тенью, и сумела внести значимый вклад в развитие советского государства и общества. Активно помогая мужу в подготовке и проведении Октябрьской революции, она также занималась организацией пролетарского юношеского движения. Именно благодаря Крупской в Советском Союзе долгие годы существовали такие организации, как Социалистический союз рабочей молодежи, комсомол и пионерское движение.

С 1917 года Надежда Константиновна являлась членом Государственной комиссии по просвещению. Она очень много сделала для развития женского движения, советской журналистики и литературы. Кроме того, Крупская является одним из создателей советской системы народного образования.

В свое время она сформулировала основную задачу нового просвещения, которая звучала так: «Школа должна не только обучать, она должна быть центром коммунистического воспитания». За эти и другие заслуги ей была присуждена ученая степень доктора педагогических наук.

После смерти Ленина в январе 1924 года все, что осталось у бездетной Надежды Константиновны — это работа. К сожалению, многие в Советском Союзе в последующие годы воспринимали ее исключительно как «жену Ленина». С одной стороны, это вызывало некий трепет и уважение, а с другой — пренебрежение к личной политической позиции этой умной, волевой и независимой женщины. Надежда Крупская дожила до преклонных лет и все это время продолжала активно трудиться. Последним днем ее жизни стало 27 февраля 1939 года. По горькой иронии судьбы, свою гибель Надежда Константиновна встретила на следующий день после дня рождения. Праздник по случаю 70-летия был устроен пышно: Сталин лично прислал имениннице торт. Однако, судя по всему, обилие лакомств сыграло с Крупской злую шутку. Через несколько часов после празднования она почувствовала, что ей нездоровится. Врачи диагностировали у вдовы Ленина аппендицит, который перешел в перитонит. Спасти ее не успели…

Останки Надежды Крупской, как и прах многих великих государственных деятелей времен СССР, похоронены в нише одной из стен Кремля.

В свое время с высокой трибуны прозвучала обидная, но такая точная фраза: «Партия любит Надежду Константиновну не за то, что она великий человек, а потому, что она близкий человек великого нашего Ленина». Несмотря на эту несправедливость, Надежда Крупская оставила после себя поистине великое наследие. И плоды многолетних трудов этой женщины невозможно стереть, как нельзя стереть и ее всеобъемлющую любовь, бесконечную верность и преданность.