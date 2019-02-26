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За что Михаил Звездинский сидел четыре раза 

Умная 6 часов назад
Фото: Умная
Этот исполнитель русского шансона был особенно популярен в 80-90-е годы ХХ века. Как писал Максим Кравчинский в своей книге «Песни, запрещенные в СССР», «пара-тройка судимостей добавляли ему авторитета в глазах слушателей». Однако если быть точным, Звездинский попадал на скамью подсудимых по меньшей мере четыре раза и в общей сложности провел в местах лишения свободы около 15-ти лет.

Драгоценности в багажнике

Свой первый срок Михаил Звездинский получил в 1962 году. Тогда Звездинскому едва исполнилось 17, но он уже выступал на сцене и был довольно знаменит. По словам автора книги «Досье на звезд: правда, домыслы, сенсации. За кулисами шоу-бизнеса» Федора Раззакова, как-то раз после очередного концерта поклонник творчества юного шансонье пригласил его прокатиться на своем автомобиле. Михаил не отказал.
Однако прогулка оказалась короткой: машину остановили сотрудники ОРУД (отдела по урегулированию уличного движения). Водитель тут же скрылся, а вот Звездинский убежать не успел. В багажнике автомобиля стражи порядка нашли предметы, которые числились в розыске. Суд приговорил Михаила к году лишения свободы за угон транспортного средства и кражу драгоценностей.

Дезертир

Следующий срок оказался куда более внушительным. 5 лет строгого режима Звездинский получил за дезертирство. Как рассказывал сам шансонье в интервью изданию «Московский комсомолец», во время службы в армии ему пришла телеграмма, в которой сообщалось, что его мать находится в тяжелом состоянии после инфаркта. Недолго думая, Михаил приобрел билет до Москвы, лекарства и был таков. Когда матери стало лучше, Звездинский вернулся в часть. Но несмотря на добровольное возвращение, молодого человека отдали под трибунал.

Роман с итальянкой

Как сообщается на официальном сайте радио «Шансон», в 1973 году Звездинского вновь осудили. На этот раз за насильственные действия в отношении гражданки другого государства. Хотя, по словам самого исполнителя, на самом деле между ним и итальянкой был самый настоящий роман. Однако в те годы связи с иностранными лицами власти не поощряли. Именно поэтому, как утверждает Звездинский, органы, желая разлучить влюбленных, отправили девушку обратно на родину, а Михаилу дали 3 года за изнасилование.

Подпольные концерты

В начале 80-х годов популярность Звездинского стремительно набирала обороты. Шансонье записывал музыкальные альбомы и собирал полные залы благодарных слушателей. Именно концертная деятельность Михаила Михайловича и стала причиной еще одной судимости. Артиста обвинили в незаконном обогащении посредством подпольных выступлений и даче взятки. Согласно решению суда, Звездинский отправился в колонию на 6 лет.
Таким образом Михаил Звездинский провел в местах не столь отдаленных в совокупности не меньше 15-ти лет. Отбыв свой последний срок, певец больше за решетку не попадал. Он с головой окунулся в творчество. Однако воспоминания о тюрьме никогда не покидали шансонье: дело в том, что многие песни Звездинский написал, именно находясь в местах лишения свободы.
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