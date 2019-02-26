Почему в Азии предпочитают есть палочками

Традиция использовать во время еды деревянные палочки берет свое начало в Китае. Впервые их использовали около 5000 лет назад для того, чтобы вынимать готовую еду из котла, а чуть позже «инструмент» стали применять и для того, чтобы отправлять в рот кусочки пищи.

До сих пор во многих восточных странах палочки являются более предпочтительными во время трапезы, чем привычные нам столовые приборы. Тому есть несколько причин.

Во-первых, палочками можно захватить ровно столько еды, сколько необходимо для пережевывания. Это весьма важно для пищеварения.

Во-вторых, деревянные приспособления для еды делают прием пищи более неспешным, улучшая его качество. На Востоке привыкли есть медленно и с удовольствием. Это способствует более быстрому насыщению и избавляет от проблем с перееданием.

Третья причина, по которой китайцы и другие восточные люди отдают предпочтение палочкам, — польза в интеллектуальном развитии. Китайские специалисты отмечают, что при использовании палочек человек массирует около сорока точек на руке, весьма важных для здоровья. Кроме того, лучше развивается мелкая моторика. Именно поэтому во многих азиатских странах детей учат есть палочками с 1-2 лет.

Кроме вышеозначенных причин, связанных с пользой для здоровья, применение палочек носит и философский характер. Китайцы, например, считают вилку и нож символами войны и насилия, а деревянные палочки отмечают как предмет, призывающий к миролюбию и отказу от жестокости.