Правда ли, что на Эвересте не спасают людей

Подняться на вершину Эвереста очень сложно неподготовленным людям. Некоторые не следуют правилам безопасности, поэтому погибают. Существует мнение, что альпинисты не спасают умирающих людей на вершине горы.

На покорение высоких гор идут в составе экспедиций и небольших групп. С 1953 года Эверест покорило 3000 человек, еще 200 так и не вернулись из похода.

Дело в том, что возможности человека на высоте 7-8 тыс. метров значительно изменяются. На последних километрах каждый альпинист борется за свою жизнь. Иногда спасение одного может привести к гибели нескольких, поэтому группы оставляют своих коллег. Часто бывает и так, что люди идут на большую высоту без должной подготовки и отказывают в помощи.

На высоте более 7,5 тыс. метров начинается самое опасное. Там человек слабеет из-за холода, солнечных лучей и недостатка кислорода. Многие группы обвиняли в том, что они не помогали коллегам, но именно высота не позволяет это сделать.

Но бывали и случаи, когда альпинисты спасали жизни людям из других групп. Отдавали кислород и помогали спуститься. Первый покоритель вершины сэр Эдмунд Хиллари говорил: "Человеческая жизнь была, есть и будет намного важнее, чем вершина горы". А Эд Вистурс, человек, который побывал на Эвересте семь раз, утверждал, что, если есть силы дойти до вершины, то есть и возможность кого-то спасти.