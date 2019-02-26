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«Бесполый» немец пожелал избавиться от эмоций в глазах 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Житель Германии, называющий себя бесполым существом, потратил 15 тысяч евро (1,1 миллиона рублей) на операции, чтобы превратить себя в живую куклу. Об этом сообщает издание The Mirror.
Патрик Маст (Patrick Mast) из немецкого Франкфурта в 14 лет нарек себя гермафродитом. Спустя четыре года мужчина пристрастился к косметическим процедурам: тогда он впервые вколол в лоб ботокс. С тех пор он регулярно обращается к косметологам и хирургам, чтобы добиться необходимого строения лица.
«Я всегда смотрю в зеркало и рассуждаю, какой будет моя следующая процедура, — объяснил Маст. — Пожалуй, я зависим от боли. У меня в голове есть идеальный образ, к которому я стремлюсь. Я пытаюсь превратиться в куклу без эмоций во взгляде».
Последней операцией, которую перенес мужчина, стала блефаропластика — изменение разреза глаз. Немец утверждает, что много работает, чтобы накопить на пластику. «Все деньги, которые я получаю в подарок на Рождество или день рождения, я сохраняю на процедуры», — рассказал он, добавив, что в марте планирует изменить форму носа.
Маст признался, что изменение внешности помогает ему пережить тяжелый развод. Любитель пластической хирургии также добавил, что причисляет себя к геям и надеется построить крепкие отношения.
Ранее, в январе, сообщалось о подростке из Великобритании, который тратит два часа в день на нанесение макияжа и выбор подходящего наряда, чтобы выглядеть как кукла. В общей сложности девушка потратила 1,5 тысячи часов на создание образа.
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