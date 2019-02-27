Женщина, которая сделала Сент-Экзюпери мужчиной

В жизни знаменитого французского летчика и писателя Антуана де Сент-Экзюпери было немало женщин. Некоторые утверждали, что любовник из него был, мягко говоря, никудышный. Но тем не менее не могла найти в себе силы с ним расстаться.

С легкой руки, точнее — из-за болтливого языка жены Экзюпери, пошла гулять байка о том, что он ничего не может в постели. Темпераментная и неукротимая южанка мадам Консуэло де Сент-Экзюпери кричала на одном из приемов:

— Это все из-за твоих полетов, травм, переломов! А я должна жить как монашка?!

И в графа де Сент-Экзюпери, знаменитого летчика и не менее знаменитого писателя, одна за другой полетели коллекционные тарелки хозяйского севрского фарфора.

Скандальная выходка Консуэло, казалось, не произвела на собравшихся никакого впечатления, но в разных концах гостиной дамы все-таки зашептались. Особенно усердствовала, являя полную осведомленность в интимной жизни Сент-Экзюпери, маркиза де Лестранж, его кузина.

— Я могу насчитать по меньшей мере пять дам, находящихся в этой гостиной, которые ни за что бы не согласились с супругой графа. Посмотрите на очаровательную русскую, которая стоит рядом с генералом Пелисье. Это внучка русского императора княгиня Натали Палей. Ее связь с Сент-Эксом длится уже года два… Она даже показывала мне его письма. О, там столько страсти!

— Может, страсть только в письмах? — спросили у нее.

Возразить маркиза не успела, потому что гостиную опять взорвали крики Консуэло.

Шахматы взамен любви

У супругов де Сент-Экзюпери был, что называется, свободный брак — физической верности оба не придавали большого значения. Довольно часто они жили в соседних квартирах или в разных номерах гостиниц, где каждый вел собственную личную жизнь. И все-таки…

Консуэло была права, публично обвиняя супруга в мужской слабости. Та же княгиня Палей признавалась, что у нее, конечно, были ночи любви с графом, но с ним гораздо интереснее было разговаривать: «Мы могли часами лежать в постели, пить шампанское. Он так интересно рассказывал о своих полетах, что, казалось, летишь вместе с ним. Ах, эти „полеты“ с Тони были ничуть не хуже, чем секс с более искушенным мужчиной».

Вовсе не о мужской силе Экзюпери вспоминала и художница Хедда Стерни: «После свидания с Антуаном я бежала ко второму любовнику, чтобы, наконец, утолить свою страсть. Но отказаться от встреч с Сент-Эксом не могла».

Богемная среда, в которой вращался Экзюпери, была раскованной. Настолько, что Консуэло смущалась от царящих там нравов. На один из приемов, как и полагается, она пришла в открытом вечернем платье. И едва ли не на пороге гостиной в ее декольте опустились руки совершенно незнакомого мужчины. Вздрогнув, она отшатнулась и увидела мужа, сидящего на полу, между ног которого покоилась голова дамы. Причем незнакомка периодически встряхивала волосы, устраиваясь поудобнее.

Когда супруги вернулись домой, Консуэло устроила мужу скандал, результатом которого стало лишь то, что он перестал брать жену на вечеринки.

Мадам Вог

Казалось бы, тема «Экзюпери и женщины» — благодатная. В его жизни их было тридцать, пятьдесят, восемьдесят, больше ста — никто не возьмется назвать точное число, хотя имена его любовниц были известны в Париже многим. Кроме одного… Ее называют госпожа В., мадам Н., Подруга, Незнакомка… Но до недавнего времени ее полное имя было неизвестно — биографы словно сговорились держать его в тайне. Даже в воспоминаниях Консуэло она проходит под именем Э. — «Э. по-прежнему имела власть над Тонио», «Тонио ни на секунду не отходил от Э.», «Тонио сказал: „Я люблю вас всем сердцем, но — как Родину, а без нее не могу прожить и дня. Она для меня как наркотик“…

Судя по всему, так оно и было. Именно мадам Н., а вовсе не законная жена и не мать Экзюпери стала наследницей его авторских прав, именно ей он завещал свой знаменитый синий чемодан с рукописями. Почему? Кто эта женщина? Откуда у нее была такая власть над писателем?

Недавно во Франции было опубликовано исследование журналиста Албана Серизье. Он впервые назвал ее имя — Нелли де Вог.

Аристократка, чей древний род известен тем, что его женщины обладали уникальной эротической привлекательностью. „Де Вогши“ обладали некой магией, владели такой техникой любви, что были способны восстановить угасающие силы любого мужчины. Ни одной даме с Пигаль не снились возможности женщин этого рода. Правда, обнародование близких отношений с де Вог сразу ставило клеймо на мужчине как на… „немужчине“. Возможно, именно поэтому роман мадам В. и Экзюпери так тщательно ими скрывался. Серизье нашел и впервые обнародовал откровенное письмо Экзюпери к своей мадам: „Я — давно импотент не только в жизни, но и в литературе. И только твои усилия делают меня мужчиной, пусть даже ненадолго. А писать я могу только тогда, когда ощущаю себя мужчиной. Молю тебя, оставайся в моей жизни…“