Что случилось во время полета Валентины Терешковой в космос

«Пока я жив, ни одна женщина в космос больше не полетит!» — эти слова конструктор Сергей Королев произнес в 1963 году после возвращения из космоса Валентины Терешковой

Почему же полет первой женщины-космонавта в истории человечества оказался далеко не таким удачным, как об этом вещала официальная пропаганда?

Старт

Первых покорителей космоса Юрия Гагарина Германа Титова нередко спрашивали о том, когда в космос полетит женщина. Решение об отправке на орбиту представительницы прекрасного пола было принято только после того, как этот подвиг совершили пятеро мужчин. Бывшая работница текстильного комбината Валентина Терешкова стала в отряде космонавтов номером 6 и получила позывной «Чайка».

Космический корабль «Восток-6», на борту которого находилась Терешкова, стартовал 16 июня. Поначалу все шло отлично — на старте 25-летняя девушка, по отзывам специалистов, проявила себя лучше, чем третий космонавт Андриян Николаев и четвертый — Павел Попович.

— Я «Чайка»! Настроение бодрое, самочувствие отличное! Вижу горизонт,

— передала Валентина Терешкова по радио на одном из первых сеансов связи.

Полет

Несмотря на успешное начало, в ходе трехдневного кружения вокруг Земли начались трудности. Терешковой пришлось обогнуть орбиту 48 раз. Со второго дня она чувствовала себя очень плохо. Женский организм тяжело отреагировал на синдром космической адаптации — возможно, по причине неверно выбранных для полета дней менструального цикла. Как впоследствии утверждал работавший на «Байконуре» медик Владимир Яздановский, критическими в этом плане являются 14—18 сутки цикла.

Коллега Терешковой по отряду космонавтов, Марина Попович, рассказывала, что из-за дурного самочувствия первая женщина-космонавт не сумела выполнить ни одной поставленной перед ней задачи.

Терешкову тошнило, у нее болела голова, порой она даже теряла сознание. Девушке казалось, что в капсуле очень тесно, а шлем нестерпимо давит. По этой причине не удалось соблюсти предусмотренный врачами режим полета. Валентина Терешкова старалась больше времени проводить без движения, ничего не ела. По словам космонавта Николая Каманина, во время сеансов связи она производила впечатление очень уставшей. Однажды «Чайка» не ответила на вызов, и, включив телекамеру, руководители отряда увидели, что она уснула.

Несмотря на недомогание, девушка продолжала рапортовать о своем бодром самочувствии, в том числе и во время разговора с Никитой Хрущевым. Она вела бортжурнал и фотографировала горизонт — эти снимки впоследствии помогли исследователям обнаружить аэрозольные слои атмосферы.

Впоследствии в интервью Валентина Терешкова опровергала данные о том, что «лежала в лежку» на орбите.

— Мое состояние во время полета зафиксировано приборами телеметрии, кроме того, все снималось на кинокамеру. И при желании все это можно просмотреть,

— заявляла она в 2000-м году.

Проблемы с ориентацией корабля

Помимо прочего, Терешкова должна была вручную сориентировать корабль по тангажу. Однако этого у нее так и не получилось сделать, в чем она честно призналась руководителям полета. Это означало, что, если автоматика выйдет из строя при приземлении, «Чайка» разобьется. Впоследствии выяснилось, что вины Терешковой здесь не было — на корабле была неправильно смонтирована система управления, из-за чего он реагировал на действия космонавта не так, как тренажер. Сергей Королев строго-настрого запретил Валентине Терешковой распространяться об этом факте.

К счастью, приземление удачно прошло в автоматическом режиме. Поскольку Терешкова голодала два дня, сразу после посадки в алтайской степи 19 июня, вопреки рекомендациям медиков, она не смогла отказать себе в местных продуктах питания — картошке и кумысе. Осмотрев корабль «Восток-6», специалисты обнаружили в нём много следов рвотных масс.