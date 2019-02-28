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Современные общины мира, которые живут под землей 

BigPicture.ru 5 часов назад
Фото: BigPicture.ru
Подавляющее большинство людей предпочитает жить в рамках социума. И мало кому приходит в голову, что под улицами мегаполисов существуют целые сообщества, которые ведут экстремальный образ жизни. В нашем обзоре десятка самых известных подземных общин.

1. Бухарест, Румыния

Под улицами столицы Румынии Бухареста существует сеть туннелей, которые являются убежищем для группы наркозависимых, ВИЧ-инфицированных и удравших из дома детей и подростков. Их лидер (или, как он называет себя, «отец») известен под кличкой «Брюс Ли». Попасть в это подземное сообщество можно через обычный люк посреди улицы, но посторонним туда вход заказан.
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Приглашенные в бухарестский андерграунд описывают его как параллельную вселенную, где бродят брошенные дети, а подростки употребляют наркотики, где полно подобранных на улице собак и кошек, где нет ни малейших проблем с электроэнергией, свет заливает коридоры круглосуточно, где гремят клубной музыкой стереосистемы, а под ногами даже есть искусственная трава. Граждане Бухареста не только знают, что происходит внизу, но многие даже хвалят Брюса Ли.
После запрета на контрацепцию и аборты в 1966 году дети-сироты и бродяжки заполонили улицы города. Брюс Ли не только подобрал этих детей на улицах, он предоставил убежище для тех, кто в противном случае замерз бы зимой или стал жертвой маньяка. Брюс даже платит деньги за защиту местной банде, чтобы те обеспечивали безопасность его детей.

2. Улан-Батор, Монголия

Когда Монголия перешла от социализма к капитализму, многие граждане остались без крова и работы. Поскольку зимой в Улан-Баторе температура часто падает до –34 градусов по Цельсию, около 4000 брошенных детей и ряд взрослых нашли себе убежище в канализационной системе, где проходят трубы с горячей водой.
Благодаря работе международных волонтерских групп, многие из детей были спасены из канализации, но взрослые, домом которых стали туннели под городом, по-прежнему живут там. Свидетели описывают жителей этого подземного убежища как изгоев, которые проводят свои дни за распиванием крепчайшего монгольского самогона, после чего в пьяном угаре пытаются найти еду.

3. Казань, Россия

В ходе расследования нападения на мусульманского духовного лидера Татарстана Илдуса Файзова полиция обнаружила 8-уровневый бункер под одной из городских мечетей Казани. Под землей находилась исламская секта из 27 детей и 38 взрослых, живущих подобно монахам в кельях. Многие из этих детей содержались в неотапливаемых помещениях, никогда не видели врача, не учились в школе и даже не видели дневного света.
Бункер был детищем 83-летнего лидера секты Файзрахмана Сатарова. Якобы в середине 1960-х годов, заметив искры из троллейбусного кабеля, Сатаров интерпретировал их как божественное вмешательство. Он объявил себя исламским пророком и построил бункер в религиозной школе. После обнаружения подземной секты Сатаров отказался оставить свое подпольное исламское государство, но в итоге бункер был разрушен, а детям обеспечили медицинскую помощь и надлежащий уход.

4. Яньань, Китай

Благодаря рыхлым лёссовым грунтам в китайском Яньане более 30 миллионов китайских фермеров вернулись к пещерной жизни. Они вырывают себе пещерные жилища в земле или выдалбливают их в скалах. В то время как более сложные пещеры укрепляют кирпичной кладкой, обычные пещеры на одного-двух человек (называемые yaodongs) представляют из себя сводчатые помещения, вырытые в склоне горы. Их входы задрапированы рисовой бумагой и одеялами, стены оштукатурены белой известью, а также украшены картинами и вырезками из журналов. Многие пещеры являются наследуемым имуществом и передаются от одного поколения к другому.

5. Париж, Франция

Парижские катакомбы, также известные как «империя мертвых», — огромное 320-километровое подземное кладбище. Это место последнего пристанища для более чем шести миллионов человек. Во время учений возле Пале де Шайо парижская полиция наткнулась на штаб-квартиру тайного общества, которая была оборудована электричеством, телефонной линией и даже ресторанами с кинотеатрами. На потолке были нарисованы свастики, кельтские кресты и звезды Давида.
В первом туннеле полицейские нашли видеокамеру, записывающую всех входящих, и автоматически включающуюся запись лая собак, который должен был отпугивать случайно попавших в туннель людей. Туннель привел к 18-метровой пещере, которая была оснащена экраном кинотеатра, сиденьями, вырезанными в скале, проекционным оборудованием и коллекцией разнообразных фильмов. В меньшей пещере, находящейся рядом, были ресторан и бар, полностью оборудованные мебелью. Когда полиция вернулась через несколько дней, чтобы исследовать источник электроэнергии, обнаружилось, что кабели питания и телефонные линии были демонтированы, а посреди пещеры на полу лежала загадочная записка: «Не пытайтесь найти нас».

6. Москва, Россия

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В Москве под бывшим Черкизовским рынком, который был закрыт в 2009 году, полицейский рейд обнаружил 260 нелегальных рабочих, живущих в подземных коммуникациях. Большинство из них были вьетнамцами. Жили там и переселенцы из бывших советских республик Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. Мигрантам приходилось работать в адских условиях практически за копейки. Поскольку в стране они находились нелегально, да и денег, чтобы снять квартиру в Москве, не было, то работники были вынуждены жить и строить местное сообщество в туннелях. Под бывшим рынком нашли мини швейные цеха, казино, кафе, курятник и даже импровизированный кинотеатр.

7. Новый Кингстон, Ямайка

В подземельях Нового Кингстона, где процветает туризм, расположилось общество отверженных людей, вынужденных жить в канализации исключительно из-за их сексуальной ориентации. Учитывая, что 85 процентов граждан Ямайки выступают против легализации однополых браков, то в этой стране гомофобия является культурной нормой. В результате люди нестандартной ориентации подвергаются домогательствам, насилию и даже убийствам. На них даже проводят полицейские облавы. Хотя канализацию часто затапливает во время ливней, местному ЛГБТ-сообществу на поверхности просто грозит смерть.

8. Лас-Вегас, Невада

Под зданиями, залитыми неоновым светом, под ногами бесконечных орд туристов, которые усеивают улицы Лас-Вегаса, есть 320 км ливневых туннелей, которые около 1000 человек называют своим домом. В отдельных помещениях площадью 37 квадратных метров стоят двуспальные кровати, шкафы, душевые кабинки, а на стенах висят репродукции картин и книжные полки. Отдельно стоит уточнить, что все это находится на бетонных плитах, лежащих на полу, поскольку туннели постоянно полузатоплены. Вся система туннелей выглядит как одна большая арт-галерея, стены которой покрыты сложными граффити.

9. Гора Хеврон, Палестина

Около 1000 палестинцев живут в пещерах горы Хеврон, как полагают ученые, уже в течение многих столетий. Они представляют из себя самодостаточное общество, существующее благодаря сельскому хозяйству. Веками они производят молоко и сыр для личного использования, а также для торговли с окрестными деревнями. Здесь нет дорог с твердым покрытием, а местные жители путешествуют пешком или на лошадях с ослами. У пещерных людей нет ни водопровода, ни электричества, а медицинские услуги или образование они получают разве что благодаря пожертвованиям жителей близлежащих деревень. К сожалению, многих людей выгоняют из пещер, которые ранее принадлежали их предкам.
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Люди , Брюс Ли
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