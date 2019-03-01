Как выглядел «Русский Шрек»

У героя известного мультфильма "Шрек" есть прототип. Мужчину звали Морис Тийе, он родился в России в 1903 году.

Морис родился в семье французов, которая жила на Урале. Его отец работал на Транссибе, а мать преподавала иностранный язык в российской школе. В детстве Мориса назвали "ангелом" из-за миловидной внешности, но все изменилось после того, как его семья вернулась во Францию из-за революции 1917 года.

Когда мальчику было 17 лет, у него начала прогрессировать редкая болезнь акромегалия. Она вызвала непропорциональный рост костей, в том числе в лицевой части. К 20 годам он весил 120 килограмм при росте 174 сантиметра.

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Несмотря на болезнь, Морис поступил на юридический факультет, чтобы позже работать адвокатом. Но с этой мечтой пришлось расстаться — из-за проблем со связками его голос мутировал и он не мог выступать на заседаниях.

Он бросил институт и ушел в ВМС Франции, где 5 лет проработал механиком на корабле. В это время он встретил литовского рестлера Карлиса Пожелу, который убедил его выйти на ринг. Морис выступал под псевдонимом "Французский ангел" и дважды стал чемпионом мира в тяжелом весе.

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К началу 50-х годов его болезнь обострилась: он страдал головной болью, зрение ослабло и появились проблемы с сердцем. Он выходил на ринг до 1953 года. Через год его друг Карлис Пожела скончался от рака. Морис не выдержал смерть близкого друга и погиб от сердечного приступа. Товарищей похоронили в Америке, на Литовском национальном кладбище.