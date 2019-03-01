Как Лилиана Гасинская сбежала из СССР в одном бикини

В своём интервью австралийским журналистам 18-летняя перебежчица Лилиана Гасинская заявила, что мечтала о побеге из коммунистического СССР с четырнадцатилетнего возраста. Для воплощения идеи-фикс она воспользовалась всеми имевшимися у неё на тот момент возможностями.

Вынашивание плана

Родившаяся в промышленном луганском городке Алчевск Лилиана с детства привыкла получать всё, что ей хотелось. Родители, баловавшие дочь, умудрялись доставать для неё модные импортные вещи, в которых она гуляла с одноклассниками — учащимися единственной в округе специализированной английской школы. Знание иностранного языка открывало перед ней двери лингвистических факультетов многих престижных учебных заведений страны, по окончании которых она могла устроиться переводчиком и наладить контакт с иностранцами для достижения своей цели. Однако ждать так долго Гасинская не хотела, и потому, получив аттестат о неполном среднем образовании, отвезла его в Одесское ПТУ, готовившего для пассажирского флота младших специалистов. По окончании этого профессионально-технического училища наиболее успешные выпускники могли найти работу на морских суднах, совершавших международные рейсы. Именно этого и добивалась Лилиана, которая, пройдя строгий отбор, стала официанткой круизного лайнера «Леонид Собинов», летом курсировавшего в территориальных водах Средиземноморья, а зимой — Тихого океана.

Побег

Совершить побег из СССР Гасинская запланировала в своём первом же заграничном круизе, маршрут которого пролегал до берегов Полинезии и Австралии. В предрассветный час 14 января 1979 года, когда советский лайнер стоял на якоре в порту Сиднея, Лилиана облачившись в ярко-красный купальник и оставив все личные вещи в каюте, пролезла через иллюминатор и, оказавшись в воде начала плыть в сторону близлежащей бухты Пирмонт. Пересиливая боль в травмированной при побеге лодыжке, ныряя при виде приближавшегося света от береговых прожекторов, через 40 минут активного плавания Лилиана выбралась на усыпанный ракушками пляж Пирмонта. Обратившись на неуверенном английском языке к прохожему, она узнала, как пройти к полицейскому участку, добравшись до которого попросила политического убежища. Когда на лайнере «Леонид Собинов», обнаружили пропажу члена экипажа и телеграфировали об этом советскому послу в Австралии, она уже была под защитой местной газеты «Daily Mirror».

Леди в красном купальнике

Спрятавшие её в укромном месте сотрудники данного СМИ в одночасье превратили Лилиану в медийную звезду, и взвинтили свой тираж за счёт публикации эксклюзивных интервью с советской беглянкой, ставшей знаменитой как «Леди в красном купальнике». В разговоре с журналистами Гасинская рассказывала, что желание выбраться из СССР появилось у неё в подростковом возрасте. Тогда девушка осознала, что везде её окружает «ложь и пропаганда», и к тому же ей было скучно прогуливаться по невзрачным магазинам коммунистической родины. Четыре дня министерство по делам иммиграции Австралии не могло решить, что делать с Лилианой: оставить на Зелёном континенте и дать ей статус политического беженца или выдать Москве. В итоге, несмотря на то, что Гасинская так и не смогла предоставить австралийским властям доказательств реального притеснения со стороны советского государства, министр Маккеллар удовлетворил её просьбу, вызвав волну негодования в обществе, язвительно замечавшего, что лишь купальник помог девушке не повторить судьбу тысячи беженцев постоянно депортируемых из страны.

Девушка в красном бикини — без бикини

Получив разрешение остаться, Лилиана задумалась о поиске работы, и не долго размышляя, согласилась на откровенную фотосессию для эротического журнала «Penthouse», вышедшую под броским заглавием «Девушка в красном бикини — без бикини». Полученные за работу 15 000 долларов поправили её экономическое положение, а отличная фигура и симпатичная внешность позволили поработать моделью и сняться в эпизодических ролях в сериалах.

Личная жизнь

В Австралии Лилиана повстречала своего первого мужа Грэма Флетчера — немолодого женатого отца троих детей, который ради неё расстался со своей законной супругой. Но их семейная лодка слишком быстро дала течь и 1984 году Гасинская пошла под венец с миллионером Яном Хайсоном, с которым прожила 6 лет, а затем развелась и переехала в Лондон. Все эти годы она постоянно оказывала помощь деньгами и посылками родственникам в СССР и после получения гражданства Австралии в 1984 году даже приезжала в Ленинград на свадьбу сестры.

А может быть шпионка?

В Советском союзе инциденте с Лилианой Гасинской огласке не придавался, но некоторые сотрудники КГБ считали её причастной к связям с иностранной разведкой. По их мнению, именно спецагенты организовали её побег с круизного лайнера, и до берега девушка добиралась не вплавь, а на караулившем её катере. Но больше всего их насторожили постановочные фотографии в легендарном красном купальнике, колер которого удивительным образом совпадал с цветом советского флага.