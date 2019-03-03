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История человека, который 28 лет провел под землей 

Рамблер 3 часа назад
Фото: globallookpress.com, ryan harvey/Flickr
Сёити Ёкои, как и многие его соотечественники, принимал участие во Второй мировой войне. Правда, в отличие от них он вернулся к мирной жизни лишь в 1972 году.
Поступил на службу японец в 1941 году, а в 1943-м вместе со своей частью отправился на остров Гуам. И задержался здесь на долгие годы, проживая, в прямом смысле слова, под землей.
Его «подземная жизнь» началась в 1944 году, когда на Гуам высадились американские военные и захватили остров. Не желая сдаваться в плен, Сёити и еще 10 японских солдат подались в джунгли. Правда, семеро, не выдержав трудностей «первобытной» жизни, вернулись назад. Ёкои же возвращаться не собирался.
Японец вырыл пещеру под землей и скрывался там, боясь выходить наружу. В своем «подземном царстве» Сёити провел 28 лет, покидая убежище лишь по ночам, чтобы добыть себе еду. Питался солдат лягушками, угрями и грызунами, которых удавалось поймать. Японец не знал об окончании войны и не имел представления о том, что происходит в мире.
Лишь в 1972 году его пещеру случайно обнаружили местные жители и Сёити Ёкои, наконец, вернулся домой.
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