Будут ли люди в будущем работать меньше

Китайский миллиардер и владелец компании Alibaba говорит, что в ближайшем будущем восьмичасовой рабочий день исчезнет, а жители Земли будут трудиться 4 дня в неделю и 4 часа в день. По его мнению, это должно произойти в ближайшие 30 лет. Даже российские министры говорили о возможном скором сокращении рабочего дня россиян, правда, до 6 часов, а не до 4. Свои предсказания они связывают с наступающей роботизацией производства и глобальными изменениями на рынке труда. Но в это все очень сложно поверить.

Ученые из Института будущего человечества Оксфордского университета и отделения политических наук Йельского университета тем временем отмечают, что велика вероятность, что роботы и искусственный интеллект заменит человека на большинстве существующих сегодня рабочих мест уже через 45 лет. Это должно привести к ощутимому сокращению рабочего дня и рабочей недели по всему миру. Но во многих странах сокращение времени работы обсуждают уже сейчас.

Во Франции, например, официальная рабочая неделя длится 35 часов, а в некоторых странах проводят эксперименты по кардинальному уменьшению рабочего дня в отдельно взятой компании. Например, в Швеции на протяжении 2 лет сиделки дома престарелых работали 6 часов в день. Это отразилось на них очень сильно — почти исчез стресс, улучшилась эффективность работы, пациенты стали замечать улучшение отношения к себе. Правда, на бюджете дома престарелых это отразилось негативно. Значит, современное общество пока не готово к реальному сокращению рабочего дня? Ведь повальная роботизация — это будущее, а не настоящее.

На сайте международной организации труда была опубликована статья под названием «5 причин работать 4 дня в неделю». Тем говорилось, что сокращение рабочей недели создаст дополнительные рабочие места, что частично решит проблему с безработицей. Эффективность труда и уровень счастья людей, работающих 4 или 6 часов в день, увеличится.

Но многие ученые и государственные деятели все-таки считают, что современное общество еще не готово работать меньше. Для этого нет ни технических возможностей, ни инфраструктуры. Некоторые чиновники боятся, что люди не смогут «достойно» занять освободившиеся от работы дни.

В любом случае, пока кардинальное уменьшение продолжительности рабочего дня лишь обсуждается, и то — в развитых странах. В России такая идея неприменима в ближайшее время еще и по другим, экономическим и социальным причинам — например, слишком низкий возраст выхода на пенсию или чрезмерная зависимость экономики от сырьевых доходов. К тому же для многих сокращение рабочего дня значит и сокращение зарплаты. А этого себе позволить никак нельзя.