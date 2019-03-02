Как проходит типичный день космонавта на МКС

В целом, день космонавта на орбите ничем не отличается от того, как его проводим мы. Они встают, работают, потом у них есть время на личные дела, а затем отбой. Но и здесь есть нюансы.

Все космонавты на орбите живут по гринвичскому времени (схоже с часовым поясом Лондона). Просыпаются в 6:00, ложатся спать в 21:30. Всю ночь они проводят в спальном мешке, прикрепленном к стене — чтобы не улетели из-за гравитации. Свет тоже не выключают. Из соображений безопасности. Раз в три дня они надевают чистое белье, а грязное отправляют в космос, где сгорает в атмосфере. Волосы они чистят специальным составом, а моются влажными салфетками.

@olegmks

Их рабочий день длится 6,5 часов: они занимаются обслуживанием станции и технических устройств, проведением экспериментов и встречей грузовых кораблей. Почти все системы МКС требуют регулярного тестирования, поэтому каждый день у космонавтов много работы.

Помимо работы космонавты обязаны тратить 2,5 часа на физические упражнения, чтобы мышцы не атрофировались. Каждый месяц пребывания на орбите стоит человеку полтора процента мышечной ткани. Кости становятся хрупкими — больше всего страдают таз и бедра.

@olegmks

Свободное время у них тоже есть — 1,5 часа каждый день. В это время они общаются с врачом и психологом. Иногда они создают ролики, где рассказывают о своей жизни, или выходят на связь с журналистами. Между Землей и МКС есть устойчивый канал, поэтому космонавты регулярно общаются со своими родственниками, обновляют соцсети и читают новости. Иногда им транслируют телевизионные передачи. Чаще всего это спортивные события.