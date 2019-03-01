5 пророчеств Нострадамуса, которые сбылись

1 марта 1555 года доктор, алхимик и фармацевт Мишель де Нострдам опубликовал книгу своих предсказаний.

Его четверостишия — катрены — написаны сразу на нескольких языках с многочисленными анаграммами. Несмотря на нарочито туманный смысл, исследователи нашли немало совпадений с реальными событиями, которые случились при жизни и после смерти предсказателя.

Смерть короля Генриха II

Самое известное сбывшееся предсказание Нострадамуса, которое тот сделал для жены Генриха II Екатерины Медичи. Он сообщил, что "старый лев" погибнет в поединке с "молодым", который поразит его глаз. Так и вышло, на рыцарском турнире граф Монтгомери, который вышел против короля, случайно попал копьем в прорезь его шлема и пронзил глаз. Король умер спустя 10 дней после ранения.

Пожар в Лондоне

Великий пожар в Лондоне 1666 года полыхал три дня, с 2 по 5 сентября. Было сожжено больше 13 тысяч домов и 80 церквей. Потсрадал даже собор Святого Павла. Источником возгорания стала пекарня. В катрене, кроме года, упомянута и такая деталь, как разрушенная статуя Богоматери в соборе.

Великая французская революция

Монархист и католик, Нострадамус описал деятелей революции как "глупых идиотов" и подчеркнул, что погибнет много аристократов от рук простолюдинов.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

"Гордый народ будет сражен камнем, брошенным с дерева".

Видимо, так виделась атомная бомба человеку XVI века. Атаки на два японских города привели к концу Второй мировой войны.

Пастеризация

"Пастер станет знаменит, почти как Бог".

На этот раз в катрене Нострадамус прямо указал фамилию ученого, открывшего причину размножения бактерий. Позже его именем назвали процесс, который теперь позволяет надолго сохранять продукты. Также Пастеру мы обязаны вакцинами от сибирской язвы и бешенства.