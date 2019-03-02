Почему раньше хрущевки называли «лагутеновками»

Имя солиста группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко сегодня знакомо каждому. А между тем вокалист стал далеко не первым членом семьи, прославившим свою фамилию. Родной дед музыканта был известен в СССР, пожалуй, даже больше своего внука. Именно он сделал огромный вклад в архитектурный облик практически всех республик и городов страны.

На стройке с 14 лет

Как писал журнал «Жилищное строительство» за 1969 год, дед Ильи Лагутенко Виталий Павлович впервые оказался на стройке еще в 14 лет. Тогда он еще жил в родном белорусском Могилеве. Через 3 года Лагутенко вместе со своим братом, ставшим впоследствии известным художником, переехал в Москву.

Благодаря полученному опыту, в столице молодой человек сумел устроиться техником на строительство Казанского вокзала. Именно там он и познакомился с известным советским архитектором Алексеем Щусевым, который стал не только учителем Лагутенко, но и его полноправным коллегой.

Военные годы

Когда Виталий Павлович окончил строительный факультет института транспорта, он был принят в мастерскую Щусева, где вскоре занял должность главного инженера. Однако мирное время недолго радовало новоиспеченного специалиста. В 1941 году началась Великая Отечественная войны. Перед Щусевым и его подопечными власть поставила новые цели: проектирование и возведение бомбоубежищ, маскировка зданий, восстановление разрушенных городов.

«Хрущевки» из серии К-7

Победа внесла новые коррективы в работу архитекторов. После войны население городов начало стремительно увеличиваться, поэтому в 1955 году вышло постановление ЦК и Совмина «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Как пишет Валерий Агронский в своей книге «Архитектура России», фактически это означало, что отныне специалисты должны были в первую очередь обратить внимание на «экономичность решений». Так на свет появилась панельная 5-тиэтажка из серии К-7, названная в народе «хрущевкой». Руководил проектом тогдашний начальник архитектурно-планировочного управления Исполкома Моссовета Виталий Лагутенко.

Несомненно, «хрущевки» имели свои недостатки (низкие потолки, маленькие кухни, хорошая слышимость), но тем не менее именно благодаря Лагутенко в СССР развернулось поистине масштабное строительство. Специально для производства панелей в стране создали первый домостроительный комбинат (ДСК). Кроме того, большинство советских граждан, обитавших тогда в коммунальных квартирах, абсолютно бесплатно получили от государства отдельное жилье.

Золотая Звезда Героя Соцтруда

Заслуги Виталия Лагутенко по достоинству оценили и представители власти. В 1960 году архитектор был награжден Золотой Звездой Героя Социалистического труда. Не обошли вниманием инженера и новоселы. Мало кто знает, но поначалу панельные дома из серии К-7 называли вовсе не «хрущевками», а «лагутеновками» в честь их создателя.

Как бы сегодня ни ругали «лагутеновки», внук Виталия Павловича, солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко считает, что перед его дедом была поставлена в буквальном смысле непосильная задача — построить дешевые многоквартирные дома, и тот с ней отлично справился.