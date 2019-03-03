Смерть Александра I: неизвестные версии

Александр I Благословенный (1777-1825), названный одним из его биографов «Северный Сфинкс», был одним из самых загадочных и необычных российских монархов. Особой тайной окутаны обстоятельства его смерти.

Скончавшийся в Таганроге 19 ноября 1825 года, император Александр I был достаточно молод — ему было всего 47 лет. Он никогда не жаловался на здоровье и незадолго до смерти (1 сентября — 5 ноября 1825 года) даже предпринял оздоровительную поездку в Крым. Все эти обстоятельства, а также тот факт, что тело императора не было показано народу, породили разнообразные слухи о том, что Александр, на деле, не умер, а просто, что называется, «удалился от дел».

Тем не менее, современные историки преимущественно считают, что император все же действительно умер 19 ноября 1825 года, и все конспиративные теории о том, что это не так, совершенно не состоятельны. Нам бы хотелось подробнее рассказать о двух малоизвестных версиях смерти императора.

Официальная версия

По официально принятой версии, 1 сентября 1825 года Александр отправился в Крым. 14 сентября царь он уже находился в Таганроге, а 20 октября достиг полуострова, где посетил Симферополь, Алупку, Ливадию, Ялту, Балаклаву, Севастополь, Бахчисарай, Чуфут-Кале, Евпаторию и Перекоп (отметим, что согласно официальной версии, он не посещал Карасубазар). По сведениям историка, Великого Князя Николая Михайловича Романова , 27 октября по пути из Балаклавы в Георгиевский монастырь царь простудился, так как ехал верхом без шинели; Александр незаметно вспотел, но вскоре сильно продрог из-за сильного прохладного ветра. Как следствие, в Таганрог 5 ноября он возвратился уже тяжелобольным. 16 ноября царь впал в летаргический сон, сменявшийся конвульсиями и агонией, а 19 ноября скончался.

Версия Густава Олизара

Такова официальная хроника событий. Тем не менее, проживавший в Крыму в 1823-1825 годах известный польский литератор Густав Олизар (1798-1865) сообщает несколько иную версию причин таинственной смерти императора Александра I. Опровергая досужие слухи о его насильственной гибели, путешественник пишет: «Александр умер вследствие переохлаждения, от властвовавшей в том году тифоидальной горячки весьма воспалительного характера, выехавши после обеда на конную прогулку, несмотря на предостережения сопутствовавшего ему местного генерала, татарина Кая Бея, в легком мундире, из раскаленного ущелья в Бахчисарае на весьма холодную гору, для посещения караитского города Кале».

Итак, Олизар полагал, что государь простудился не во время посещения Балаклавы и Георгиевского монастыря 27 октября, а на следующий день, во время посещения караимской крепости Кале (Чуфут-Кале). Упоминающийся Олизаром «Кая Бей» — это историческое лицо, богатый татарский землевладелец Кая-бей Балатуков, ответственный за принятие Александра I во время его визита в Бахчисарай и Чуфут-Кале годом ранее, в 1824 году.

Источники информации Олизара остаются неизвестными, хотя, по всей видимости, следует предположить, что об этом ему устно сообщил кто-либо из местных жителей. Караимская форма топонима «Кале», редко встречающаяся в литературе того времени (чаще — Чуфут-Кале), позволяет предположить, что это вполне мог быть караимский информант. Вызывают также доверие и детали сообщения Олизара: находящаяся на вершине горы крепость Чуфут-Кале действительно гораздо холоднее и ветренее расположенного в долине Бахчисарая. Олизар проживал в то время в Крыму и знал многих из тех, кто лично принимали Александра во время его поездки.

«Карасубазарская» версия

Еще более любопытна версия, связывающая смертельную болезнь императора с посещением крымского города Карасубазара (современный Белогорск). Доподлинно известно, что в 1824 году там закончила свои дни баронесса Беата Барбара Юлиана фон Крюденер (1764-1824). Интереснейшая фигура XIX века, литератор, экзальтированная провидчица и проповедник, баронесса оказала сильнейшее влияние на Александра I, с которым познакомилась в 1815 году. В декабре 1824 года баронесса умерла в Карасубазаре, где была похоронена в небольшой семейной усыпальнице-часовне генерала Шица, находившейся на территории армяно-католического кладбища.

По сведениям французского автора XIX века Пола Лякруа Жакоба, год спустя ее смерти, император посетил Алупку, желая узнать от Анны Голицыной, что именно говорила баронесса перед смертью. После этого император отправился в Карасубазар: «Он прибыл вечером инкогнито в этот маленький татарский городок в сопровождении местного жителя, которому принцесса Голицына приказала его сопровождать; он [т.е. император] приказал отворить часовню и показать ему место, где упокоилась его старая приятельница: он пребывал около часа, молясь, в этой холодной и влажной часовне. Выйдя оттуда, он ощутил первые признаки лихорадки… Он был вынужден остановиться, устав и измучившись, в хижине горца, где он нашел в качестве пропитания только фрукты».

Об этом же в 1893 году писал другой историк, Кларенс Форд. Итак, согласно этой версии, проведя около часа в холодной и сырой часовне, Александр подхватил простуду, которая, в сочетании с нервным возбуждением и невнимательным отношением к собственному здоровью, и привела в конечном счете к его смерти.

Насколько две этих малоизвестных версии более вероятны, чем официальная, изложенная другим представителем династии Романовых, Великим Князем Николаем Михайловичем, сказать трудно, однако, и та и другая, вне всякого сомнения, опираются на заслуживающие внимания исторические источники. По этой причине, безусловно, биографы Александра I должны обратить на них свое внимание.