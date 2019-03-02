Лондонский уборщик нашел 300 тысяч фунтов и вернул их

Интересную историю рассказала газета Daily Mirror. Работник клининговой службы случайно обнаружил в автобусе конверт, где лежало 300 тысяч фунтов стерлингов.

Однако мужчина не посчитал возможным присвоить себе находку и передал деньги полиции. Что вы оценили щедрость этого поступка, уточним, что 300 тысяч фунтов — это около 26 миллионов рублей. Обычно уборщики находят менее интересные вещи — например, тесты на беременность или трусы.

Пока неясно, нашла ли полиция забывчивого владельца суммы. Возможно, он захочет отблагодарить нашедшего за честность.