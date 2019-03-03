Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Невербальная «феня»: как зеки общаются без слов 

Русская семерка 2 часа назад
Фото: Русская семерка
Общение — один из основных видов коммуникации между людбми. Общаясь можно передать человеку знания, предупредить об опасности или склонить его к необходимым действиям без приложения каких-либо физических усилий и без материальных затрат. Искусство слова является неотъемлемой частью нашей жизни, в особенности деятельности политиков. Но есть такая категория людей в обществе, у которых обмен информацией происходит весьма своеобразным образом, — это преступники.
В местах заключения зеки для переговоров используют самые разные способы: перестукиваются через стены; переправляют записки через дежурных и по веревочкам, сплетенным зачастую из собственной же одежды и натянутым между окнами камер через улицу, а также в целлофановом пакетике по канализационной сети. Однако это общение сводится к простой передаче сведений в условиях изоляции.
А как передать тайную информацию от одного человека к другому, если это происходит у всех на виду, но в то же время, чтобы никто ничего не понял. Секретность — важный элемент связи между уголовниками, и для её соблюдения ими создана целая тайная система общения.
Помимо так называемой «фени» — жаргонного языка заключенных, существует ещё и невербальный язык, наподобие языка жестов, используемого в общении между глухонемыми.
Так, с помощью пальцев заключенный может предупредить своего подельника об опасности, указать на план действий или охарактеризовать человека. Например, повернутая вертикально ладонь с прямыми пальцами и большим пальцем, оттопыренным вверх, означает «стоять на стреме». То же положение с прижатыми к ладони мизинцем и безымянным пальцем означает большую сумму денег, а с прижатыми к ладони средним и безымянным пальцами — помеху при проворачивании дела (совершении преступления). Кисть, собранная в кулак и с оттопыренным большим пальцем, означает, что надо «пробить» наводчика, уточнить информацию от него, а оттопыренный от кулака вместе с большим указательный палец символизирует нож, или «перо», как принято называть это оружие в уголовной среде.
Всего известно о 37 самых распространенных условных жестах, имеющих разные значения. Причем главную скрипку тут играет большой палец — его расположение может полностью изменить смысл. Например, уже упомянутое выше «стоять на стреме» при прижатом прямом большом пальце приобретает совершенно иное значение — «надо бежать», а если он согнут, то — «стукач».
Кроме того, сообщение может передаваться не только с помощью определенных комбинаций кисти и пальцев, но и путем касания определенных частей тела. Например, легкое прикосновение к своему плечу, к месту, где носят погоны, сигнализирует об опасности и о присутствии человека из силовых структур. Прикосновение к шее в районе сонной артерии указывает на то, что человека нужно убить, а приглаживание волос с касанием ушной раковины подушечкой большого пальца дает знать, что разговор подслушивают.
Ещё одной важной составляющей уголовной жизни является игра в карты. Это одно из немногих развлечений, доступных заключенным. И хотя игральные карты в тюрьме запрещены, их легко можно изготовить из практически любых подручных материалов. А там, где есть игра, есть и мошенники. Талант карточных шулеров отрабатывается годами, а обмануть новичка-жертву не считается чем-то предосудительным. Но если ставки повышаются и игра идет по-крупному, то здесь уже даже «понятия» могут уступить место жажде наживы.
Специально для этого шулера разработали схему общения друг с другом посредством обычных сигарет — всего 27 позиций. Суть заключалась в том, что человек мог держать сигарету в правом или левом углу рта, затягиваться с разной интенсивностью, держать сигарету в руке определенным образом, стряхивать пепел в определенной манере. И хотя риск в таких случаях очень велик (если за карточным столом сидят уважаемые люди и они вычисляют шулера, то ему приходится очень худо), большой куш всегда привлечет какого-нибудь мошенника.
Русская семерка: последние новости
Иван Добробабин: почему герой-панфиловец стал немецким полицаем Ляля Дроздова: сколько мужчин было у самой известной любовницы Берии Отшельник Тимофей: как советский невозвращенец стал «первым победителем Олимпиады» в Мюнхене
Комментарии
Люди
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Загадочные места, найденные на гугл-картах
Места
Мифы, в которые все верят, а зря
Безумный мир
Разоблачены тайны средневековых соборов
Места
Безбашенные рекорды Книги Гиннесса
Безумный мир
Женщина из Индонезии ест мыло на камеру
Безумный мир
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Самая толстая кошка Британии ищет дом
Безумный мир
Трагическая судьба «Русского Шрека»
Люди
Кошка-лентяйка не узнала мышь
Безумный мир
Блогер проник на законсервированную АЭС Фукусима
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение