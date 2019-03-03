Невербальная «феня»: как зеки общаются без слов

Общение — один из основных видов коммуникации между людбми. Общаясь можно передать человеку знания, предупредить об опасности или склонить его к необходимым действиям без приложения каких-либо физических усилий и без материальных затрат. Искусство слова является неотъемлемой частью нашей жизни, в особенности деятельности политиков. Но есть такая категория людей в обществе, у которых обмен информацией происходит весьма своеобразным образом, — это преступники.

В местах заключения зеки для переговоров используют самые разные способы: перестукиваются через стены; переправляют записки через дежурных и по веревочкам, сплетенным зачастую из собственной же одежды и натянутым между окнами камер через улицу, а также в целлофановом пакетике по канализационной сети. Однако это общение сводится к простой передаче сведений в условиях изоляции.

А как передать тайную информацию от одного человека к другому, если это происходит у всех на виду, но в то же время, чтобы никто ничего не понял. Секретность — важный элемент связи между уголовниками, и для её соблюдения ими создана целая тайная система общения.

Помимо так называемой «фени» — жаргонного языка заключенных, существует ещё и невербальный язык, наподобие языка жестов, используемого в общении между глухонемыми.

Так, с помощью пальцев заключенный может предупредить своего подельника об опасности, указать на план действий или охарактеризовать человека. Например, повернутая вертикально ладонь с прямыми пальцами и большим пальцем, оттопыренным вверх, означает «стоять на стреме». То же положение с прижатыми к ладони мизинцем и безымянным пальцем означает большую сумму денег, а с прижатыми к ладони средним и безымянным пальцами — помеху при проворачивании дела (совершении преступления). Кисть, собранная в кулак и с оттопыренным большим пальцем, означает, что надо «пробить» наводчика, уточнить информацию от него, а оттопыренный от кулака вместе с большим указательный палец символизирует нож, или «перо», как принято называть это оружие в уголовной среде.

Всего известно о 37 самых распространенных условных жестах, имеющих разные значения. Причем главную скрипку тут играет большой палец — его расположение может полностью изменить смысл. Например, уже упомянутое выше «стоять на стреме» при прижатом прямом большом пальце приобретает совершенно иное значение — «надо бежать», а если он согнут, то — «стукач».

Кроме того, сообщение может передаваться не только с помощью определенных комбинаций кисти и пальцев, но и путем касания определенных частей тела. Например, легкое прикосновение к своему плечу, к месту, где носят погоны, сигнализирует об опасности и о присутствии человека из силовых структур. Прикосновение к шее в районе сонной артерии указывает на то, что человека нужно убить, а приглаживание волос с касанием ушной раковины подушечкой большого пальца дает знать, что разговор подслушивают.

Ещё одной важной составляющей уголовной жизни является игра в карты. Это одно из немногих развлечений, доступных заключенным. И хотя игральные карты в тюрьме запрещены, их легко можно изготовить из практически любых подручных материалов. А там, где есть игра, есть и мошенники. Талант карточных шулеров отрабатывается годами, а обмануть новичка-жертву не считается чем-то предосудительным. Но если ставки повышаются и игра идет по-крупному, то здесь уже даже «понятия» могут уступить место жажде наживы.

Специально для этого шулера разработали схему общения друг с другом посредством обычных сигарет — всего 27 позиций. Суть заключалась в том, что человек мог держать сигарету в правом или левом углу рта, затягиваться с разной интенсивностью, держать сигарету в руке определенным образом, стряхивать пепел в определенной манере. И хотя риск в таких случаях очень велик (если за карточным столом сидят уважаемые люди и они вычисляют шулера, то ему приходится очень худо), большой куш всегда привлечет какого-нибудь мошенника.