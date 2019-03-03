Маргарет Гамильтон — скромная покорительница Луны

Все знают, что успех в каком-либо масштабном проекте обеспечивается множеством людей, которые не покладая рук работают для общей цели. Но почти всегда лавры победителя достаются одним, а про других скромных, но важных участников проектов мало кто вспоминает. Если у вас спросят, кто такой Нил Армстронг , то вы, наверняка, скажете, что это первый покоритель Луны, но имя Маргарет Гамильтон (Margaret Hamilton) у вас не вызовет никаких ассоциаций.

Между тем именно благодаря этой скромной девушке в очках полет к спутнику Земли состоялся и прошел успешно. 20 июля 1969 года, в 20:17:39 UTC космический модуль «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином совершил посадку на лунную поверхность, ознаменовав этим новую эпоху в развитии человеческой цивилизации.

Полет и посадка американских астронавтов прошли не без трудностей, но вполне успешно именно благодаря Маргарет Гамильтон, написавшей программное обеспечение для проекта Apollo.

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Именно так выглядела полная распечатка программного кода, написанного для космической программы «Аполлон», конечной целью которой стала прогулка человека по лунной поверхности в 1969 году.

«На этой фотографии я стою рядом с исходниками кода, на котором работал Apollo Guidance Computer (AGC). Уточню, что в этой стопке только код — там нет отчетов по устранению багов и логов».

Все коды девушка писала вручную, затем их распечатывали и объединяли в программы. Этот способ разработки ПО назывался «LOL memory» или «little old lаdies memory» (память маленьких пожилых леди). Такое странное название появилось потому, что распечаткой кодов занимались, в основном, пожилые женщины.

«Моя работа не подразумевала какого-то особого уважения. Всем казалось, что программирование — это самая легкая работа, что-то наподобие стенографирования на печатной машинке. Основной работой считались процессы, связанные с «железом»».

Женщины, работавшие в команде Apollo не только писали код и программировали, но и давали дельные советы мужчинам по улучшению изготавливаемого ими оборудования.

Когда Армстронг и Олдрин почти достигли лунной поверхности, в системе случился критический сбой. Радар станции начал передавать компьютеру посадочного модуля огромные массивы ненужной при посадке информации, что вызвало перегрузку устройства. Если бы Гамильтон не предусмотрела такой сценарий, астронавтов ждала бы неминуемая гибель.

Пилоты запустили функцию быстрой перезагрузки, очистив память компьютера от ненужных данных и предоставив системе возможность оперировать информацией, необходимой для посадки модуля. Благодаря этому космическая миссия была выполнена и американцы вернулись на Землю победителями.

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Сейчас Маргарет Гамильтон 81 год, но она продолжает работать по специальности, возглавляя собственную компанию Hamilton Technologies. Заслуги этой замечательной женщины в освоении космоса неоспоримы, хотя она и находится всегда в тени астронавтов и конструкторов космических аппаратов.