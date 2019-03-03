Что известно о прототипе булгаковской Аннушки

Как правило, большинство литературных персонажей скопированы писателями с реально существовавших людей. Не стала исключением и героиня романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» по имени Аннушка. На самом деле звали ее Анна Горячева . Она занимала одну из комнат коммунальной квартиры, где жил сам писатель.

Коммунальная жизнь

«Нехорошая» квартира, располагавшаяся в доме № 10 на Большой Садовой улице, существовала и существует на самом деле. До революции это здание являлось доходным домом, то есть помещения в нем сдавались собственником в аренду. После прихода советской власти доходный дом стал одной из первых коммун в стране. Иначе говоря, он превратился во вместилище коммунальных квартир, которые были распределены между представителями рабочего класса.

Михаил Булгаков был скорее интеллигентом, чем пролетарием, но тоже занимал одну из комнат дома № 10 по Большой Садовой. Он жил там вместе со своей первой супругой Татьяной Лаппа с 1921 по 1924 годы. Несмотря на относительно короткий срок пребывания в упомянутой коммунальной квартире, ее обстановка и жильцы оказались навсегда запечатлены в произведениях Булгакова.

Дура с Садовой

Аннушка, которая по неосторожности разлила масло на дороге, и которое оказалось первопричиной несчастного случая, унесшего жизнь другого героя романа «Мастер и Маргарита» по фамилии Берлиоз, существовала на самом деле. Причем жила она в одной коммунальной квартире с Михаилом Булгаковым и его женой. Правда, об Аннушке у писателя теплых воспоминаний не осталось. Именно поэтому ее яркий прототип можно разглядеть на станицах других произведений Булгакова: это и «Театральный роман», и «Самогонное озеро», и «Дом Эльпит-рабкоммуна».

Звали эту неприятную даму Анна Горячева. Род ее занятий так и остался загадкой для исследователей и поклонников таланта Булгакова. Однако сведения о сварливом, вздорном и даже скандальном характере Горячевой дошли и до наших дней. Благодаря подобному нраву и поведению эта женщина превратилась в настоящий бич коммунальной квартиры № 50. Да и в близлежащих окрестностях Анна Горячева была известной личностью. Недаром горожане прозвали ее «дура с Садовой».

Внешность Аннушки

Несмотря на такую «славу», до 2006 года внешность Анны Горячевой являлась такой же тайной, как и ее профессия. Однако в указанном году каким-то чудом объявился правнук Горячевой, адвокат из Швейцарии, и подарил музею Михаила Булгакова, который и занимает ту самую «нехорошую» квартиру на Садовой, единственную сохранившуюся, а, может, и единственную фотографию родственницы.

Снимок оказался настолько мал, что специалисты предположили, что он был сделан для какого-то документа. Но благодаря современным технологиям фотоизображение удалось увеличить, и теперь оно украшает кухню коммунальной квартиры, где обычно и устраивала склоки Анна Горячева.