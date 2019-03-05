Как живет обниматель панд

Эту профессию можно назвать одной из самых редких и желанных. Обнимателям панд платят за то, чтобы они ежедневно ухаживали за медвежатами до 2-х лет. Эта профессия востребована преимущественно в Китае.

В обязанности таких работников входит ежедневное обнимание панд, кормление детенышей, фотосъемка и ведение документации о жизни подопечных. Кандидат на эту вакансию должен быть старше 22 лет, знать все о пандах и иметь знания в области зоологии.

Зарплата такого работника зоопарка начинается от 400 долларов в месяц (26 тысяч рублей). Обниматели, уже имеющие опыт в этой профессии, могут претендовать на зарплату от 500 долларов (32 тысячи рублей). Если панда получит серьезную травму, ее лечение будет оплачивать обниматель.

Нужно отметить, что новорожденных панд не обнимают, а только кормят и переворачивают с боку на бок. Мишек делят по возрастным категориям. Несмотря на то, что первые два года жизни панд обнимают ежедневно, во взрослом возрасте они часто могут быть агрессивными и раздражительными.