Зачем римские императоры ежедневно принимали яд

Римляне оставили нам множество полезных вещей, но некоторые традиции и обычаи современному человеку покажутся дикими. Но в то время римляне верили, например, что кровь гладиаторов обеспечит выпившего ее жизненной силой, а также способна вылечить эпилепсию. И если вы считаете это утверждение очень странным, другая традиция наверняка покажется вам еще более дикой.

Римские императоры ежедневно в обязательном порядке «лакомились» ядом. Причем лекари готовили для них своеобразный «коктейль», содержащий небольшое количество каждого известного в ту пору яда. Представляете, какой «волшебный» напиток получался в итоге?

Римские императоры таким образом пытались повысить свой иммунитет к ядам. В общем-то желание понятное, если учесть, что в те времена отравления буквально «вошли в моду».

Первым такой метод борьбы с ними испробовал на себе Понтийский царь Митридат Великий, в честь которого смесь ядов бвла названа «митридатум».