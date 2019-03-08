Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем римские императоры ежедневно принимали яд 

Рамблер 58 минут назад
Фото: Кадр из фильма «Астерикс на Олимпийских играх»
Римляне оставили нам множество полезных вещей, но некоторые традиции и обычаи современному человеку покажутся дикими. Но в то время римляне верили, например, что кровь гладиаторов обеспечит выпившего ее жизненной силой, а также способна вылечить эпилепсию. И если вы считаете это утверждение очень странным, другая традиция наверняка покажется вам еще более дикой.
Римские императоры ежедневно в обязательном порядке «лакомились» ядом. Причем лекари готовили для них своеобразный «коктейль», содержащий небольшое количество каждого известного в ту пору яда. Представляете, какой «волшебный» напиток получался в итоге?
Римские императоры таким образом пытались повысить свой иммунитет к ядам. В общем-то желание понятное, если учесть, что в те времена отравления буквально «вошли в моду».
Первым такой метод борьбы с ними испробовал на себе Понтийский царь Митридат Великий, в честь которого смесь ядов бвла названа «митридатум».
Комментарии
Люди
Читайте также
Видео
Apple выпустила социальный ролик к Женскому дню
Вещи
Истории, которые ученые пока не могут объяснить
Истории
Как изменится мир к 2050 году
Места
Как живет 98-летняя бабушка блогер из Китая
Люди
Мальчик чудом избежал гибели под копытами буйволов
Безумный мир
Почему герой-панфиловец стал немецким полицаем
Люди
Как стать громовержцем
Безумный мир
Питон «пробрался» в самолет в обуви пассажирки
Безумный мир
Чем угрожает людям климатическое оружие
Безумный мир
Фотографии с людьми, которых никогда не было
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение