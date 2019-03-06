Наталья Решетовская: почему первая жена Солженицына похоронила его фотографию

Наталья Решетовская и Александр Солженицын познакомились еще будучи студентами. С тех самых пор и до конца 60-х годов Решетовская была не только супругой, но и ангелом-хранителем писателя. Наталья в буквальном смысле посвятила прозаику всю свою жизнь. Однако Солженицын разбил Решетовской сердце, поэтому та и решила похоронить бывшего мужа.

Студенческий брак

Они познакомились в далеком 1936 году. Тогда Решетовская и Солженицын только поступили в Ростовский университет: первая училась на химическом факультете, а второй — на физико-математическом. Однако компания у молодых людей оказалась общая. Только через 2 года Наталья и Александр начали встречаться, причем уже после того, как Солженицын признался Решетовской в любви. В 1940 году, не дожидаясь окончания вуза, они поженились. Хотя, по словам Натальи Решетовской, Солженицын был не против брака, он все же несколько колебался, так как не хотел детей. Он боялся, что потомство может помешать его карьере: у Александра Исаевича уже в ту пору были большие планы. Параллельно он учился в столичном институте философии и до ночи просиживал в библиотеке.

Война и ГУЛАГ

Однако война внесла свои коррективы в жизнь молодых супругов. Солженицына «забраковали» по состоянию здоровья, но он все равно ушел на фронт, благодаря тому, что отучился в артиллерийском училище. Решетовская осталась ждать возвращения мужа в тылу.

Но в мае 1945 года, когда вся страна праздновала победу, Наталья пребывала в трауре: от Солженицына не было никаких вестей. Женщина была уверена в том, что ее Александр погиб, поэтому даже обрадовалась, когда узнала о его аресте.

Несмотря на то, что Солженицын был политзаключенным, Решетовская от него не отказалась. Напротив, она регулярно отправляла посылки в лагерь, причем, зачастую жертвуя собственным благополучием. Как писала в своих мемуарах сама Наталья Алексеевна, продукты, и без того полученные по карточкам, она обменивала на рынке на что-то вкусненькое для мужа. Однако скрывать факт пребывания Солженицына в ГУЛАГе ей все же приходилось. Именно поэтому сам литератор предложил Решетовской на время развестись.

В 1948 году в паспорте Александра Исаевича появился штамп о разводе, а вот Наталья Алексеевна делать этого не стала.

Новая любовь писателя и символичные похороны

В 1957 году, когда Солженицына освободили, Решетовская снова вышла за него замуж. Они прожили вместе еще 11 лет, пока писатель не встретил новую любовь.

Его избранницей оказалась Наталья Светлова, которая так же, как и Александр Исаевич, была по специальности математиком. Именно она вскоре заняла место Натальи Решетовской и стала не только супругой Солженицына, но и его правой рукой, а также матерью его детей.

Решетовская долго не хотела давать мужу развод. Однажды Наталья даже чуть не покончила жизнь самоубийством: только благодаря врачам, она осталась жива. Видя, что с Решетовской ему просто так не расстаться, Солженицын то ли в шутку, то ли всерьез предложил ей стать его любовницей.

Именно в тот момент Наталья Алексеевна решила похоронить свою любовь. Она закопала фотографию мужа и написала на холмике дату их окончательного разрыва: «22 июля 1972 года». Остаток жизни Наталья Решетовская провела за письменным столом, увековечивая память о своем первом супруге.

Под ее авторством вышло несколько книг, посвященных биографии Александра Солженицына.