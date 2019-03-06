История любви надзирательницы и заключенного

Светлана Соломыкова работала в местах не столь отдаленных не первый год, поэтому спуску заключенным не давала. Даже на Михаила она поначалу писала рапорты. Но однажды, поддавшись на уговоры преступника, продиктовала ему свой номер телефона. Однако закончилась эта история печально.

Женское одиночество

Жительнице Тулы Светлане Соломыковой в личной жизни не везло. Первый муж Светланы, милиционер, оказался непутевым супругом. Прожив с Соломыковой более 15-ти лет и воспитав 2-х дочерей, мужчина ушел от нее к другой женщине. Другой избранник Светланы, ее коллега, не продержался и 4-х лет. Он уехал на заработки в столицу и назад не вернулся. Соломыкова надеялась на то, что муж одумается, но потом просто махнула на него рукой. Тем более, что ей было о ком заботиться. Дочери подросли, и вскоре старшая сделала 40-летнюю Светлану бабушкой. Семью нужно было обеспечивать материально. Впрочем, для этого у Соломыковой были все условия: она работала надзирателем в женском отделении городского следственного изолятора

От ненависти до любви…

16 декабря 2011 года Светлану перевели в мужское отделение СИЗО. В тот же день в изоляторе появился и Михаил. Теперь Соломыкова считает это знаком свыше. Хотя поначалу она Михаила терпеть не могла. Заключенный постоянно нарушал режим. Поэтому надзиратель регулярно писала на мужчину рапорты и даже как-то раз добилась того, чтобы из камеры Михаила убрали телевизор. Когда подследственный поинтересовался у Светланы, почему она так с ним поступила, та ответила: «А чтобы много не улыбался!»

Однако строгость сотрудницы охраны Михаила ничуть не смущала. Несколько дней он настойчиво выпрашивал у женщины номер телефона. И в конце концов одинокая Соломыкова сдалась. По словам Светланы, когда Михаил впервые позвонил ей, он в первую очередь спросил у нее о детях и внуках. Такая забота со стороны чужого человека подкупала. Ведь о делах Соломыковой не справлялись даже мужья. Запрещенные передачи С тех пор ночные разговоры по душам стали для Светланы настоящей отдушиной. Кстати, заключенный звонил ей по мобильному телефону, который проносила в его камеру сама Соломыкова.

Кроме телефонов надзиратель снабжала Михаила продуктами, сигаретами и другими вещами. А однажды посредница, которая принимала участие в передаче посылок, попросила Соломыкову пронести за решетку разогревающую мазь для своей дочери, тоже находившейся в СИЗО. Светлана, ничего не заподозрив, согласилась помочь такой же, как она, матери. В тюбике оказался наркотик.

После суда

Когда Соломыкову задержали, она призналась в том, что носила передачи подследственному, но категорически отрицала то, что знала о содержимом тюбика. В июле 2012 года Светлана Соломыкова выслушала приговор суда. Ее признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорили к штрафу в размере 80-ти тысяч рублей. Понятно, что из следственного изолятора женщину уволили.

Тем не менее Соломыкова руки не опустила. Она устроилась на фабрику мороженого и с оптимизмом смотрела в будущее. В одном из своих интервью Светлана призналась в том, что так и не порвала отношения с Михаилом. Она была намерена дождаться любимого и построить с ним совместную жизнь. Тем более, что мужчина уже не раз предлагал ей свои руку и сердце.