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Как живет 98-летняя бабушка блогер из Китая 

Рамблер 4 часа назад
В Китае стала популярна бабушка-блогер из Китая. Она выпускает свои видео под ником Бабушка Гурман, и у нее уже больше полмиллиона подписчиков.
Дело в том, что она не только ведет активный образ жизни, но и ест на видео вредную еду в больших количествах, а пользователи этому радуются. полгода назад ее внучка по имени Цай создала ей профиль в приложении TikTok.
Бабушка не оправдывает свой ник, а наоборот, ест и пьет вредные вещи в больших количествах. Зрителям это очень нравится. Она ест бургеры, шпроты, азиатскую лапшу и запивает это кока-колой и алкогольными шотами. В других видео она просто радуется жизни и улыбается подписчикам, хотя до сих пор не понимает, почему их так много.
吃货奶奶/Tik Tok
Внучка уверена, что секрет популярности в том, что люди не привыкли видеть пожилых людей, ведущих такой образ жизни. По ее мнению, она ведет себя как молодая, поэтому это одновременно странно и здорово.
Пользователи обеспокоены тем, что у 98-летней бабули такой образ жизни, но Цай не собирается вмешиваться в жизнь своей родственницы.
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