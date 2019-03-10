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Самые известные и странные случаи идиосинкразии 

Рамблер 4 часа назад
Фото: wikipedia.org
Идиосинкразия — медицинский и психологический термин, он означает индивидуальную непереносимость организмом некоторых раздражителей.
Идиосинкразия может быть как врожденной, так и развиваться в любой момент жизни. Она по непонятной причине возникает на случайные раздражители, и иногда ее путают с аллергией. Однако она отличается от нее тем, что аллергия возникает в ответ на накопление какого-либо вещества, с которым организм не справляется. Идиосинкразия же никак не связана с накоплением веществ.
Теперь термин используется и в разговорной речи, и означает непереносимость чего-либо, продиктованная эстетическими, идеологическими и любыми другими причинами. Такая идиосинкразия не имеет рационального объяснения, очень индивидуальна и возникает спонтанно.

Идиосинкразия знаменитостей

У многих известных личностей была идиосинкразия на самые разнообразные предметы и явления.
Например, Наполеон Бонапарт ненавидел белых лошадей и кошек. Он всегда ездил на скакунах другого цвета, поэтому изображения Наполеона на белой лошади считаются недостоверными.
Еще один знаменитый человек с удивительной идиосинкразией — Сергей Довлатов. Он не переносил слова «ипостась», и, по рассказам друзей, однажды даже покинул застолье из-за того, что кто-то произнес это слово.
Иосиф Бродский ненавидел, когда поют стихи, а также не любил все, относящееся к Франции и французам.
У Набокова неприязнь вызывал Фрейд и все, что с ним связано — от фрейдизма до Достоевского, в котором он видел предтечу Фрейда.
Даниил Хармс ненавидел старух.
Эльберт Эйнштейн не мог носить носки и всячески избегал их.
Еще одна странная идиосинкразия была у Александра Суворова — он не выносил зеркал. Даже в тех домах, в которых он останавливался по долгу службы, зеркала всегда необходимо было завешивать.
Знаменитый физик из Сербии Никола Тесла всеми силами избегал предметов круглой формы, а Гэрри Труман, один из президентов США, ненавидел собак.
Комментарии4
Люди , Александр Суворов , Даниил Хармс , Иосиф Бродский , Сергей Довлатов
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