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Старейшая жительница планеты попала в Книгу Гиннеса 

Газета.Ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: depositphotos.com
Японка Кейн Танака, возраст которой составляет 116 лет, попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейший человек на планете из ныне живущих. Об этом пишет The Guardian.
Как отмечается, Танака родилась 2 января 1903 года. Она живет на юго-западе Японии в городе Фукуока.
В издании уточнили, что долгожительница обычно встает в шесть утра и занимается математикой. Также она любит играть в настольную игру "Отелло".
До этого старейшей жительницей планеты была Тийо Мияко, которая ушла из жизни в возрасте 117 лет.
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Люди , В мире , The Guardian
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