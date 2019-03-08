«Самые классные автомеханики — женщины»

Эту женщину с праздником Весны в Курске поздравит каждый мужчина, имеющий автомобиль. В ее послужном списке сотни «железных коней», которым она дала вторую жизнь. Ирина Чернец — единственный автомеханик в городе, настоящий мастер своего дела. Починить карбюратор или разобрать двигатель для нее — обычное дело.

Вместо элегантного платья — промасленная жилетка, а под маникюром — чёрные пятна солидола. На её «дамском столике» — подшипники, гайки, предохранители, свечи, катушки и сальники. С инструментом Ирина Чернец не расстаётся с самого детства. В то время как подружки играли в куклы, она дни напролёт пропадала с отцом в гараже.

Андрей Драничников

«Мне всё время нравилось. Я с отцом ходила в гараж. Помогала ему автобусы, уазики делать», — вспоминает Ирина.

Ранее женщина работала на обувной фабрике, но там случилось сокращение. Как нельзя кстати вспомнились навыки из «гаражного» детства. В автомастерской Ирина трудится почти 25 лет. Слава о женщине-механике уже давно гремит по всему Курску. Хотя самые первые клиенты от удивления теряли дар речи.

«Ну я даже не могу объяснить. Это их немножко шокирует! Вы что, делаете карбюраторы? А что, говорю, я здесь для мебели нахожусь?»,

— говорит мастер.

Андрей Драничников

Удивление быстро сменилось беспрекословным уважением. Своим авторитетом Ирина Николаевна не кичится. Характер неисправности каждому клиенту пояснит спокойно. Буквально час-другой, и отремонтированная женскими руками деталь ими же помещается на своё место под капотом. Мужчины лишь кротко наблюдают за процессом.

«Отличный специалист! Очень понравилась!»,

Ирина признается, никаких профессиональных секретов у нее нет. Обычная ловкость рук и безупречное знание матчасти. Если многие считают, что лучшие повара — мужчины, она же уверена: самые классные автомеханики — женщины.

«Конечно! Это чисто женское! Потому что здесь нужно учитывать тонкости все, аккуратность нужна. Мужчины к этому как-то более лояльно относятся»,

— рассуждает Ирина.

Андрей Драничников

Как и в мастерской, дома она тоже — главная по хозяйству. Муж и сын даже не думают оспаривать первенство. Вкрутить лампочку или гвоздь забить — это к маме. Ирина такой работы совершенно не стесняется.

«Я могу и розетки заменить, и люстру повесить новую, всё как положено. Мне всё это нравится»,

— признается женщина.

Несмотря на беззаветную любовь к профессии, в Международный женский день Ирина Чернец останется дома принимать поздравления от близких и друзей. А завтра вновь отправится на работу к любимым втулкам и подшипникам.