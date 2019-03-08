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«Самые классные автомеханики — женщины» 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Эту женщину с праздником Весны в Курске поздравит каждый мужчина, имеющий автомобиль. В ее послужном списке сотни «железных коней», которым она дала вторую жизнь. Ирина Чернец — единственный автомеханик в городе, настоящий мастер своего дела. Починить карбюратор или разобрать двигатель для нее — обычное дело.
Вместо элегантного платья — промасленная жилетка, а под маникюром — чёрные пятна солидола. На её «дамском столике» — подшипники, гайки, предохранители, свечи, катушки и сальники. С инструментом Ирина Чернец не расстаётся с самого детства. В то время как подружки играли в куклы, она дни напролёт пропадала с отцом в гараже.
Андрей Драничников
«Мне всё время нравилось. Я с отцом ходила в гараж. Помогала ему автобусы, уазики делать», — вспоминает Ирина.
Ранее женщина работала на обувной фабрике, но там случилось сокращение. Как нельзя кстати вспомнились навыки из «гаражного» детства. В автомастерской Ирина трудится почти 25 лет. Слава о женщине-механике уже давно гремит по всему Курску. Хотя самые первые клиенты от удивления теряли дар речи.
«Ну я даже не могу объяснить. Это их немножко шокирует! Вы что, делаете карбюраторы? А что, говорю, я здесь для мебели нахожусь?»,
— говорит мастер.
Андрей Драничников
Удивление быстро сменилось беспрекословным уважением. Своим авторитетом Ирина Николаевна не кичится. Характер неисправности каждому клиенту пояснит спокойно. Буквально час-другой, и отремонтированная женскими руками деталь ими же помещается на своё место под капотом. Мужчины лишь кротко наблюдают за процессом.
«Отличный специалист! Очень понравилась!»,
— поделился впечатлениями клиент Александр Кучеренко.
Ирина признается, никаких профессиональных секретов у нее нет. Обычная ловкость рук и безупречное знание матчасти. Если многие считают, что лучшие повара — мужчины, она же уверена: самые классные автомеханики — женщины.
«Конечно! Это чисто женское! Потому что здесь нужно учитывать тонкости все, аккуратность нужна. Мужчины к этому как-то более лояльно относятся»,
— рассуждает Ирина.
Андрей Драничников
Как и в мастерской, дома она тоже — главная по хозяйству. Муж и сын даже не думают оспаривать первенство. Вкрутить лампочку или гвоздь забить — это к маме. Ирина такой работы совершенно не стесняется.
«Я могу и розетки заменить, и люстру повесить новую, всё как положено. Мне всё это нравится»,
— признается женщина.
Несмотря на беззаветную любовь к профессии, в Международный женский день Ирина Чернец останется дома принимать поздравления от близких и друзей. А завтра вновь отправится на работу к любимым втулкам и подшипникам.
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Люди , Александр Кучеренко
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