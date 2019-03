«Ведьма с Уолл-стрит»: как она стала самой богатой женщиной мира XIX века

Главная финансовая улица планеты, Уолл-стрит, до сих пор считается миром мужчин, адреналина и тестостерона. Зримым воплощением Улицы (как принято её называть на брокерском жаргоне) стал Гордон Гекко , сыгранный Майклом Дугласом в фильме «Уолл-стрит». Тем удивительнее вершины мира финансов, покорившиеся Генриетте Хоулэнд «Гетти» Грин.

Молодость и выход замуж

Генриетта Хаулэнд Робинсон (это её девичья фамилия) появилась на свет 21 ноября 1834 года в богатой квакерской семье. Росла девочка у дедушки. В шесть лет она начинает изучать финансовую информацию в тогдашней прессе. В тринадцать становится бухгалтером семьи, а два года спустя идёт учиться в Бостоне.

Впервые в стенах Нью-Йоркской фондовой биржи юная Гетти появляется вместе с отцом. Унаследовав после смерти отца в 1864 году $7,5 млн (по нынешним деньгам это больше $100 млн), Гетти покупает на всю сумму гособлигации военных займов Гражданской войны США, для чего ей пришлось преодолеть сопротивление семьи.

Гетти по суду опротестовывает завещание тёти, решившей отдать $2 млн на благотворительность, но судья признал предоставленный Гетти вариант завещания поддельным и она не получила эти деньги в своё распоряжение. Эпизод стал одним из редких поражений на её жизненном пути. В 33 года Гетти становится женой мультимиллионера Эдварда Генри Грина, заставив его ещё до свадьбы отказаться от всех претензий на её состояние. В те времена именно муж владел всеми деньгами семьи, включая приданое жены.

Эдвард был на 12 лет старше Гетти, и некоторые исследователи её жизни считают, что брак был своего рода ширмой, необходимой для приобретения необходимого социального статуса. Другие, опираясь на факты, говорят, что Гетти искренне любила мужа. Молодожёны переезжают в Лондон, где Гетти осуществляет валютные операции, скупая федеральные доллары США, тогда ещё новой для рынка валюты. За год Гетти заработала $1,25 млн и вложила их в железнодорожные облигации.

В Великобритании рождаются сын Нэд и дочь Сильвия. Вернувшись в США, семья выбирает местом жительства Вермонт.

Гетти не стеснялась показывать свой скверный характер, устраивая ссоры с мужем, прислугой, соседями. Супруги развелись после того, как вскрылись махинации Эдварда с принадлежащими Гетти деньгами и ценными бумагами, но отношения не прерывались до самой смерти Эдварда 19 марта 1902 года. Гетти ухаживала за тяжелобольным экс-супругом.

На фондовом рынке

Джанет Валаш пишет в книге «The Richest Woman in America: Hetty Green in the Gilded Age»: «То, чего она добилась, ставит её рядом с Карнеги, Морганом, Вандербильтом и Рокфеллером. Ах да, и она это сделала в эпоху, когда женщины традиционно были исключены из бизнеса». Инвестиционная стратегия Гетти была проста, но эффективна: «Приобретаешь дёшево, продаёшь дорого; будь проницателен, упорен и бережлив». Грин предпочитала надёжные, хорошо обеспеченные вложения, лучше — гарантированные государством. Но и акции покупала, не увлекаясь, впрочем, головокружительной игрой на бирже.

Гетти отлично разбиралась в бизнесе компаний, чьи акции покупала. Если она сталкивалась с несистемными рисками, то отказывалась от сделки. Наличие свободного капитала давало ей возможность для манёвра. Операции Гетти всегда проводила сама, держа все нюансы в голове. Посторонние были не в курсе подробностей её сделок, даже точный размер состояния на момент её смерти в 1916 году неизвестен, оценки расходятся в 2 раза.

На современные деньги дети унаследовали от 2 до 4 млрд долларов, которыми, впрочем, те не сумели распорядиться как следует. Кроме денег наша героиня владела несколькими кварталами Нью-Йорка и Чикаго и тысячами земельных участков по всему США.

Скупая миллионерша

Гетти Грин не располагала собственным офисом, она проводила сделки из комнаты, предоставляемой Chemical Bank. Здесь Гетти на радиаторе разогревала принесённую из дома овсянку. Грин не только самая богатая, но и самая скупая женщина в истории, гласит Книга рекордов Гиннеса.

Жила Гетти в дешёвом съёмном жилье, не покупала зимнюю одежду, предпочитая в качестве утеплителя использовать газеты, не пользовалась горячей водой, сама стирала и покупала самые дешёвые продукты в городе. Ходила всегда в чёрном — не ради эпатажа, а потому что цвет немаркий и так дешевле, чем покупать разноцветные вещи.

Платье занашивала едва ли не до дыр. Косметикой и услугами парикмахера не пользовалась. Из-за внешнего вида и стального характера Гетти прозвали «ведьма с Уолл-стрит». Есть много баек про скупость Гетти Грин, больше похожих на расхожие анекдоты.

Но как минимум однажды её скупость привела к трагедии. Маленький Нэд сломал ногу и Гетти, не желая оплачивать услуги хороших врачей, прибегла к бесплатной медицине. В итоге Нэду ампутировали ногу и он ходил на протезе. Гетти Грин умерла в Нью-Йорке, в 81 год.