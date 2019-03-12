Екатеринбурженка в Москве — о трудностях адаптации

Наша коллега, директор по развитию контент-маркетинга Сети городских порталов Елена Штань переехала в Москву почти полгода назад. И теперь подводит первые итоги, рассказывая о том, каково это — жить вдали от родного дома, близких и друзей. Население столицы прибывает, население Свердловской области сокращается, тренд на переезд в столицу по-прежнему весьма устойчив. Если вы тоже подумываете о том, чтобы поменять место жительства, вам будет интересно почитать колонку Елены — она описывает свой опыт адаптации к новой реальности и рассказывает о проблемах, которые раньше ей знакомы не были.

Я переехала в Москву спонтанно, возможно, мой опыт пригодится таким же компульсивным любителям поменять ПМЖ (ОСТАНОВИТЕСЬ, ВАМ ЭТО НЕ НУЖНО).

Первое, что придётся сделать — подготовить посадочную площадку. Организацию взял на себя благородный муж, мне досталось самое сложное — принимать все решения. Жить нужно ближе к работе (НАЙДИТЕ РАБОТУ), однако, если вы не работник промышленности или , что придётся сделать — подготовить посадочную площадку. Организацию взял на себя благородный муж, мне досталось самое сложное — принимать все решения. Жить нужно ближе к работе (НАЙДИТЕ РАБОТУ), однако, если вы не работник промышленности или Mail.ru , что позволило бы снимать квартиру в Химках, цены на недвижимость вас огорчат. Добираться до офиса менее чем за час в Москве — бесценно, для остального — ваш стремительно пустеющий счёт. Моей задачей было найти жилье, где будет комфортно, ведь нет ничего более постоянного, чем съемная квартира на пару месяцев. Мы ехали с двумя собаками. Наша квартира стоит почти как чугунный мост, и, чтобы её найти, пришлось быть очень убедительными. Кстати, подумайте, кто останется с вашим питомцем в новом городе, когда вы соберётесь в ближайший отпуск, это будет непросто.

Второе: вам придётся бросить свою прежнюю жизнь. Я серьёзно. До большого переезда я думала, что вся моя собственность — два раза по полсобаки и чемодан тряпок. Но нет, каждая вещь обретает смысл, если приходится оставить её в другом городе. Я скучаю по моему жёлтому креслу, и дивану с идеальной эргономикой, и плакатам из Парижа, да и по квартире, которая стала мне идеальным гнездом (кстати, всё продаётся). Приготовьтесь: ничего полезного вы не увезёте с первого раза. Я взяла в основном то, что позволило выжить в первую неделю (например, полутораметровую картину с лодкой из Таиланда). В день переезда надо ехать в : вам придётся бросить свою прежнюю жизнь. Я серьёзно. До большого переезда я думала, что вся моя собственность — два раза по полсобаки и чемодан тряпок. Но нет, каждая вещь обретает смысл, если приходится оставить её в другом городе. Я скучаю по моему жёлтому креслу, и дивану с идеальной эргономикой, и плакатам из Парижа, да и по квартире, которая стала мне идеальным гнездом (кстати, всё продаётся). Приготовьтесь: ничего полезного вы не увезёте с первого раза. Я взяла в основном то, что позволило выжить в первую неделю (например, полутораметровую картину с лодкой из Таиланда). В день переезда надо ехать в ИКЕА (если город, в который вы едете, ею оборудован, в остальные постарайтесь не переезжать). Жизнь под ключ обошлась чуть менее чем в 40 тысяч рублей (чек был мне по пояс примерно): постельное бельё, посуда, чуть предметов для уюта.

Третье: познакомьтесь с одиночеством. Редко видитесь с друзьями? Привет, вам надо завести новых. Кстати, я вот уже очень взрослая, поэтому все мои знакомые слишком заняты и встречи с ними надо планировать примерно за год, что способствует только отношениям на расстоянии. Ваши родители вряд ли поедут с вами, и, смиритесь, вы не будете уделять им достаточно внимания, чувство вины будет с вами, даже если вы и до этого не были образцовым ребёнком. Задумайтесь об этом, в том числе о тревожной схеме на случай вечернего недозвона маме. Отдельно про брак. Жизнь ТОЛЬКО вдвоём — это непросто, придумайте действительно много вариантов досуга.

Четвертое: скорее всего, вы пожалеете. У меня этот день наступил в новогодние праздники, когда мы гостили в Екатеринбурге и всё было такое родное, комфортное, привычное, друзья и семья — в шаговой доступности, как будто я вернулась из очень долгой командировки. Это надо перетерпеть. Или нет. Моя эйфория от Москвы пока сильнее. Но последний приступ ностальгии я испытала сегодня утром, когда пересматривала пресс-тур мэра Екатеринбурга, в моём почти родном дворе на ВИЗе наша снежная куча, как и три года назад, на том же месте.

Пятое, вместо заключения. Когда соберётесь переезжать, определите, зачем это вам, особенно если ваши 17 лет уже позади, и следуйте вашей цели или мечте. Это поможет, когда домой будет тянуть особенно сильно. А спустя несколько месяцев, возможно, вы осознаете, как я, что в мире еще полно городов (особенно меня интересуют те, в которых море).