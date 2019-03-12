Почему большинство воров в законе — грузины

Воры в законе — элита криминального мира и его костяк. Расцвет «законников» пришелся на 90-е годы — время всеобщей разрухи и тотального разгула преступности. Тогда численность воровского сообщества в России превышала тысячу человек. Сколько авторитетов живет в нашей стране сегодня?

По нисходящей

Подсчитать количество воров в законе достаточно сложно, хотя правоохранительные органы и СМИ иногда публикуют подобную статистику. Максимальной численности воровское сообщество достигло в 1998 году. Тогда в России насчитывалось 1600 авторитетов.

В «нулевые» правоохранители начали наступление на воровское сообщество. Кого-то посадили, кто-то оказался на кладбище, другие поспешили эмигрировать. В результате, как утверждает отечественный криминолог Азалия Долгова, численность «законников» в нашей стране в 2010 году сократилась до 149 человек.

Другой оценки придерживались некие анонимные источники в правоохранительных органах, в том числе в Федеральной службе безопасности . Там привыкли считать численность воровского сообщества по количеству участников сходки.

В большинстве случаев на нее собирались не более 200-250 человек, порой и вовсе было по 50-100 «законников». Таким образом, отмечали правоохранители, в нашей стране в то время действовало не многим более 200 авторитетов.

Наши дни

По подсчетам портала «Прайм Крайм», в настоящее время численность воровского сообщества составляет 227 человек. Из них на свободе — 168, в розыске — 9, под следствием — 16, а отбывают наказание в заключении — 59 авторитетов.

Этнический состав «законников» за все это время не претерпел существенных изменений. Большую часть воров по-прежнему составляют грузины — 57% (129 человек). На втором месте идут русские — 13% (29 человек), на третьем — езиды (14 человек, 7%) и на четвертом — армяне (11 человек, 5%).

Стоит отметить, что не все из авторитетов проживают в России на постоянной основе и считают ее своим домом. Кто-то живет за границей или отбывает наказание в зарубежных тюрьмах, поэтому цифру 227 как обозначение численности отечественного воровского сообщества можно считать весьма условной.

Что касается Москвы, то в столице России, по данным начальника городского управления угрозыска Михаила Гусакова, живут восемь воров в законе. По другим данным, еще несколько лет назад авторитетов со столичной пропиской было 44.

Любопытно, что следящие за новостями воровского сообщества наблюдатели отмечают рост числа чеченских воров в законе. В настоящее время таких насчитывается семь человек.

В целом же, если подсчитать количество «законников» только среди коренных народов России (русские, ингуши, чеченцы, татары, башкиры, даргинцы, балкарцы), то таковых наберется 42 человека. Кстати говоря, в России проживает и самый молодой вор в законе — 24-летний Реваз Убилава.

Костяком «законников» являются авторитеты в возрасте от 36 до 49 лет — таковых среди воров более половины. Другая значительная категория — преступники от 50 до 64 лет, в настоящее время таковых насчитывается 73 человека, или 34%.

«Оранжевые» воры

Несколько меньшей цифры — не более 200 — придерживается замруководителя Агентства журналистских расследований Евгений Вышенков. К тому же из этих 200, подчеркивает он, 170 «законников» — это те, кто в свое время купили звание. Воров же старой закалки осталось не более 30.

Ставших частью воровского сообщества благодаря деньгам стали называть «апельсинами». Появились такие «законники» в 90-х, когда купить и продать можно было все, что угодно. «Апельсины» вносили в общак значительные средства, а взамен им давали воровской титул.

Трудности подсчета

Необходимо отметить, что во всех подсчетах указано весьма условное количества законников. Ведь далеко не каждый из них признается членом высшей криминальной касты.

К примеру, противоборствующие кланы очень активно коронуют новых, лично им лояльных «законников». Враждебная группировка, естественно, их не принимает. Показательна в этом плане осень 2012 года, когда схлестнулись кланы Аслана Усояна (Дед Хасан) и Тариэла Ониани (Таро).

В декабре того же года на выездной сходке а Объединенных Арабских Эмиратах Ониани «короновал» сразу 16 авторитетов. Люди Деда Хасана новоиспеченных воров не признали, потребовав от них сложить полномочия, угрожая в противном случае скорой расправой. Конфликт от этого лишь усугубился.

Также необходимо отметить, что последние годы в связи с активностью правоохранительных органов многие представители воровского сообщества предпочитают вести свои дела в России на значительном удалении. Многие из «законников» уже давно осели в Греции, Франции, Италии или других странах.

Кроме того, в воры в законе иногда записывают «некоронованных» авторитетов, но при этом тех, кто имеет значительное влияние в криминальном мире. Ворами их назвать все же нельзя, поскольку обязательная процедура для «законника» — прохождение «коронации».