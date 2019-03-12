Тайваньская продавщица стала звездой Сети

Пользователи Сети обратили внимание на девушку, работающую в пригородном кафе, которое находится в Тайване. Покупатели приходят в это заведение не только для того, чтобы вкусно поесть, но и полюбоваться красотой Руо Янь.

Девушка работает в кафе вместе с ее родственниками. В заведение заглядывает много туристов, так как оно находится неподалеку от Алишаньского национального природного парка.

Но до того, как зайти в парк, туристы посещают в кафе. Один из посетителей снял на видео красивую продавщицу.

В итоге видео стало настолько популярным, что даже азиатские СМИ заинтересовались Руо. Оказалось, что ей 36 лет и работа в кафе для девушки не основной вид деятельности.

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С 19 лет Руо работает моделью и певицей, а в отпуске она помогает своим родственникам. Когда видео было снято, девушка приехала всего на два дня, чтобы помочь управиться с кафе.

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О своей популярности Руо узнала от друзей.