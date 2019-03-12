Как играет шахматный вундеркинд Миша Осипов

За будущее российских шахмат можно не волноваться. Выбыл из турнира Сергей Карякин ? Не беда, вот подрастет Миша Осипов — и пойдут победы.

За плечами 5-летнего вундеркинда — встречи с Карповым, Илюмжиновым, Авербахом. О том, как построить спортивную карьеру раньше, чем начать выговаривать это словосочетание, мы побеседовали с отцом Миши — Юрием Осиповым

«Как играет? Фигуры грызет?»

Лично я впервые увидел Мишу на одном из мероприятий в московском клубе шахмат Аркадия Дворковича . Прямо из гардероба 5-летний малыш отправился к одной из шахматных досок и тут же начал расставлять фигуры, чтобы сыграть с папой партийку-другую. Телекамеры, кафетерий, говорящий робот, поставленный для антуража, — все это осталось без внимания. К телеажиотажу Миша к тому времени уже привык. Впервые попал в телевизор еще в трехлетнем возрасте, когда в рамках шоу Максима Галкина на «Первом канале» сыграл против Анатолия Карпова . Тогда победить не удалось. Миша не смог разобраться в том, сколько времени осталось на ход (не понимал, что показывают стрелки на часах), и заплакал, окончательно порвав сердце публике. Сейчас причины расстраиваться появляются нечасто.

— Из последних новостей: он прошел в финал первенства Москвы до 9 лет. В ноябре выиграл международный Кубок Александры Костенюк . И там и там был самым младшим, — с гордостью рассказывает Юрий Осипов.

Интерес к фигурам неожиданно проснулся у мальчика в два года. Он увидел, как папа с дедушкой играют в шахматы, и присел рядом. Попробовали объяснить правила — схватил на лету и больше не выпустил.

— Мы никогда в жизни не то что не заставляли его сесть за доску, даже не предлагали, — говорит Осипов-старший. — Это всегда его желание. У него даже нет какого-то фиксированного времени для занятий. Он может один день заниматься четыре часа, а в другой день — гонять в футбол и сыграть только одну партию вечером.

Через какое-то время папа понял, что уже не может выиграть у сына.

— Последнее время я ему стабильно проигрываю, хотя абсолютно не поддаюсь, — говорит Юрий. — Последний раз выигрывал прошлым летом — воспользовался его ошибкой из-за детской невнимательности. Мой отец умеет легко перемножать трехзначные числа, играет в шахматы на уровне мастера спорта. Мне почему-то это не досталось, а Миша тоже очень любит математику, сейчас он за четвертый класс учебник математики открывает и решает. Но при этом у него полное отсутствие какой-то способности к языкам. Английским я владею хорошо, пытался его научить, но здесь никаких особенных успехов нет.

Самой сложной задачей оказалось найти тренера. Обычно в шахматную секцию детей приводят в шесть лет.

— Я написал нескольким людям, что у меня есть сын двух лет, который играет в шахматы, и просил с ним позаниматься, — вспоминает отец Миши. — Мне не верили, говорили: «Как играет? Грызет фигуры?» В результате нам ответила жена гроссмейстера Ивана Попова — Екатерина — и предложила попробовать. Никакой особой методики она не изобретала, разве что за правильно решенные задачи клеила ему наклейки.

Последний раз отец выигрывал у Миши полгода назад // фото: личный архив

Омолодил 1000-летнюю игру

С 90-х годов Международная шахматная федерация внедряет программу «Шахматы в школах». После Миши впору вводить «Шахматы в яслях».

— Екатерина рассказывала, что после того, как Мишу показали по телевизору, ей стали звонить родители трехлетних детей и просить записать на занятия, — делится Юрий Осипов. — Но и без этого шахматы в последнее время очень «помолодели». Эта игра стала появляться на планшетах, соответственно у детей к ней стало больше интереса, чем к обычным шахматам, которые просто лежат на столе на кухне. Не все эту тенденцию считают положительной. Есть мнение, что это будет крайне негативно сказываться на большинстве детей. Если ранние успехи не придут, дети уже в более сознательном возрасте могут не захотеть садиться за доску.

Спортивная карьера в случае 5-летнего шахматиста — не дежурные слова. Деньги за победу в детских турнирах пока не платят (игровые приставки не в счет), но полтора года назад с Мишей подписал контракт один из брендов детской одежды.

— За то, что Миша носит их нашивки и логотип, компания помогает с поездками на турниры и прочими сопутствующими расходами.

Поддерживает семью Осиповых и благотворительный фонд «Созвездие добра», который, в частности, помог им добраться на прошлогодний чемпионат Европы, покрыв все расходы.

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— Два года назад на записи одной из телепередач Миша пришел поздравить меня с 55-летием, и мы с ним сыграли, — рассказывает Кирсан Илюмжинов , экс-президент ФИДЕ. — Это была прекрасная игра. То, что Миша очень талантливый шахматист, было заметно сразу. У него блестящая память и, уверен, большое будущее.

В шахматах нет такого понятия — «рано». Все родители хотят, чтобы их дети были необыкновенными. И занятия шахматами — только на пользу. А если к тому же ребенку нравится играть — почему нет? Шахматы развивают оба полушария мозга. Детьми надо заниматься, а жизнь потом покажет, в какой области особенно талантлив ребенок.

Не каждый шахматист, подававший в детстве надежды, становится ярким игроком. В разные времена всплывало то одно имя, то другое, но потом они быстро исчезали с горизонта. Кто-то срывался из-за неокрепшей нервной системы, кому-то не везло с тренером, чей-то талант был обманчивым. Но все они, я вас уверяю, выросли прекрасными и умными людьми. Сегодня я с уверенностью повторю: Миша очень талантливый шахматист. Вундеркинд.

Шахматные вундеркинды — нередкое явление. Одни с годами становятся гроссмейстерами, другие уходят из шахмат или просто остаются хорошими игроками. Вундеркиндами были в XIX веке Пол Морфи и Хосе Капабланка. И тот и другой обыгрывали взрослых соперников в возрасте 12 лет. Их имена навечно остались в шахматах.