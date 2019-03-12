Почему Розу Каганович называли третьей женой Сталина

Писатель и историк Симон Себаг Монтефиоре в своей книге «Сталин. Двор Красного монарха» пишет о том, что после самоубийства Надежды Аллилуевой появились слухи о новой женитьбе генсека. Избранницей Сталина стала Роза Каганович, племянница наркома Лазаря Кагановича . Свадьба, как известно, так и не состоялась. Но сына от «отца народов», по словам Серго Берия, Роза все-таки родила.

Юная Роза и самоубийство Аллилуевой

Журналист Игорь Оболенский в своей книге «Мемуары матери Сталина. 13 женщин Джугашвили» пишет, что, согласно одной из версий, юная Роза (Рахиль) Каганович появилась в жизни Сталина еще до смерти Надежды Аллилуевой. Более того, именно Каганович стала причиной самоубийства жены вождя. Перед 17-летней Розой действительно было сложно устоять: она отличалась необыкновенной привлекательностью. Сталин впервые увидел племянницу Кагановича на одном из кремлевских банкетов. Ее дядя Лазарь посоветовал Розе не противиться вниманию со стороны столь влиятельной личности, и та повиновалась.

В ту августовскую ночь 1932 года, когда Надежда Аллилуева покончила с собой, как писал в своих мемуарах Никита Хрущев, Сталин проводил время с молодой любовницей. Аллилуева узнала об этом, позвонив на дачу в Зубалово. По предположениям Хрущева, именно эта новость и стала мотивом суицида Аллилуевой. Возможно, этой молодой любовницей и была Роза Каганович. По крайней мере, сын Лаврентия Берии Серго утверждал, что интимные отношения между племянницей наркома и Сталиным действительно были.

Судьба Розы и сына Сталина

Более того, Роза Каганович имела все шансы стать третьей супругой Сталина. Во всяком случае историк и публицист Дмитрий Волкогонов убежден в том, что приближенные к вождю пытались организовать этот брак, но по неизвестным причинам сделать это им так и не удалось. А вот ребенка от Сталина, по словам того же Серго Берии, Каганович все-таки родила. Мальчика назвали Юрием, и он очень походил на грузина. Однако сама Роза воспитанием сына не занималась. Юрий рос в семье Лазаря Кагановича. Впрочем, нарком утверждал, что Юрия они с женой взяли из детского дома.

Судьба Юрия Кагановича сложилась трагично. Он умер в довольно молодом возрасте. Как писала в своей книге «Кремлевские жены» Лариса Васильева , первая супруга Юрия Серафима утверждала, что сын Сталина злоупотреблял алкоголем. Это пагубное пристрастие и привело к печальному исходу. Что же касается самой Розы Каганович, то она пережила Юрия на много лет и скончалась в 1994 году, будучи замужем и сменив фамилию на «Карпова».

Это всего лишь миф?

Несмотря на свидетельства современников, некоторые эксперты все же уверены в том, что третья супруга Сталина — это всего лишь мифический персонаж. Например, аналогичной точки зрения придерживается историк Александра Архипова, которая на основании изученных ею архивных документов выступила с докладом по данной теме на одном из семинаров, проходивших в 2010 году в Российском Государственном гуманитарном университете. Кроме того, родная дочь Лазаря Кагановича Майя уверяла, что на самом деле Роза являлась не племянницей, а сестрой ее отца. Причем тетя Майя всю свою жизнь прожила с одним мужем, родила шестерых детей и скончалась в городе Чернобыле еще в 1926 году.

Между тем о тайной жене Сталина было известно даже гитлеровцам. По крайней мере, согласно сохранившимся протоколам, во время допроса пленного Якова Джугашвили, сына Сталина, немцы упоминали Розу Каганович и утверждали, что та является женой вождя. Однако Яков сказал, что все это «слухи и чепуха». По предположениям некоторых исследователей, фашисты использовали миф о еврейке Розе Каганович для пропаганды в свою пользу. Но британский писатель Симон Себаг Монтефиоре пишет, что подобные сплетни кажутся забавными хотя бы в связи с тем, что Сталина всегда окружали еврейки, а потому особой нужды выдумывать Розу у немцев на самом деле не было.