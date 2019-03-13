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Мастер кунг-фу показал уникальную технику 

BigPikcha.ru 5 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Ох уж эти мастера кунг-фу! Им-то все нипочем, а нам ведь даже видео больно смотреть…
В городе Лоян, что в центре Китая, обнаружился мужчина со стальными, нет, с титановыми яйцами. Мастер Вей Яобин едва вздрагивает, когда коллега от души бьет его ногой в самое незащищенное место. И да, у него есть ученики.
Секрет этого искусства в семье мастера передается из поколения в поколение. Один этот факт доказывает уникальность техники.
Предки нашего героя хранили тайну за семью печатями, но мастер Вей решил, что техника «должна набирать популярность и быть принятой обществом». Он основал школу и стал местной знаменитостью.
Ежегодно на занятия приходят сотни падаванов, желающих добавить себе прочности. Прочность проверяется самыми разными способами — вплоть до использования стенобитного орудия.
Мастер Вей уверяет, что резкое повышение содержания титана в области паха не только не вредит здоровью, а, напротив, улучшает потенцию и продлевает удовольствие.
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