Мастер кунг-фу показал уникальную технику

Ох уж эти мастера кунг-фу! Им-то все нипочем, а нам ведь даже видео больно смотреть…

В городе Лоян, что в центре Китая, обнаружился мужчина со стальными, нет, с титановыми яйцами. Мастер Вей Яобин едва вздрагивает, когда коллега от души бьет его ногой в самое незащищенное место. И да, у него есть ученики.

Секрет этого искусства в семье мастера передается из поколения в поколение. Один этот факт доказывает уникальность техники.

Предки нашего героя хранили тайну за семью печатями, но мастер Вей решил, что техника «должна набирать популярность и быть принятой обществом». Он основал школу и стал местной знаменитостью.

Ежегодно на занятия приходят сотни падаванов, желающих добавить себе прочности. Прочность проверяется самыми разными способами — вплоть до использования стенобитного орудия.

Мастер Вей уверяет, что резкое повышение содержания титана в области паха не только не вредит здоровью, а, напротив, улучшает потенцию и продлевает удовольствие.