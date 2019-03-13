Как «волшебник» Игорь Кио покорял женщин

13 марта 1944 года родился самый знаменитый советский и российский иллюзионист — Игорь Кио. Он стал бы более известным, чем Дэвид Копперфильд (все трюки обаятельного американца были для Кио открытой книгой), если бы отечественные власти поддержали его и выделили достаточно средств.

Многие в СССР искренне считали его настоящим волшебником, но не меньшая слава гремела о Кио, как о покорителе женских сердец. Увлеченные и очарованные харизматичным фокусником, прекрасные дамы отважно бросались в авантюры — ехали за ним на край света, участвовали в опасных трюках, позволяя себя «распиливать» и «сжигать»… Он их гипнотизировал?

Галина Брежнева: бросила акробата ради фокусника

Ему было 18, ей — 32. Игорь, увидев на гастролях Галину Брежневу, влюбился, по его признанию, с первого взгляда, ведь Галина была достаточно интересной женщиной. И она не смогла устоять перед пылкостью юного иллюзиониста…

КАДР ИЗ СЕРИАЛА «ГАЛИНА»

Влюбленные тайком от всех зарегистрировали свой брак в загсе, при этом Галина попросту сбежала из дома. Встретив Игоря, она тут же развелась со своим мужем — цирковым акробатом Евгением Милаевым, и уехала с Кио, оставив всемогущему отцу короткую записку.

Леонид Брежнев тогда еще не был генсеком, но занимал уже очень высокое положение. По его распоряжению молодоженов развели через 9 дней после заключения брака. У них просто отобрали паспорта и все сделали без них.

Но все-таки их отношения продлились еще 4 года. Совместная жизнь была наполовину нелегальной: с них не спускали глаз сотрудники КГБ, приходилось прятаться…

Потом, став старше, Игорь Кио даже удивлялся, что Брежнев не избавился от неугодного зятя радикальным способом — а ведь он мог сделать так, что Игорь просто исчез бы. Как исчезали кролики в шляпе фокусника…

Иоланта Ольховикова: родила Кио дочь, а замуж вышла за его брата

Второй супругой «волшебника» стала цирковая актриса Иоланта Ольховикова. Ее присмотрел для своего сына сам патриарх клана, Эмиль Кио, основатель династии иллюзионистов, — он очень хотел, чтобы Игорь, наконец, женился на «своей», то есть цирковой, и остепенился, забыл Галину, перестал заводить беспорядочные связи.

После одного из номеров дрессировщицу и гимнастку Иоланту отыскал за кулисами «папа» Эмиль. Его умилили и восхитили ее «розовые пяточки» — девушка была в легких босоножках. И он быстро устроил близкое знакомство своего любимого младшего сына с прелестной девушкой.

Иоланта прожила с Игорем Кио 11 лет, родила ему единственную дочь Викторию, которую Игорь обожал. Всей семьей ездили на гастроли, много и успешно выступали.

И все было бы хорошо, если бы не поразительная любвеобильность Игоря. Женщины буквально вешались ему на шею, отбивали его друг у друга… Причем в числе поклонниц знаменитого «волшебника» были очень известные дамы.

А потом в его жизни появилась другая Виктория… Игорь развелся с Иолантой, а через некоторое время она стала женой брата Игоря — Эмиля-младшего.

Юная Виктория: сначала «распиливал» и «сжигал», а потом женился

Симпатия между уже известным Игорем Кио и его молоденькой ассистенткой Викторией возникла с первых дней, но они оба не придали этому большого значения. Виктория вышла замуж за другого артиста, стала ассистировать еще и мужу…

Но после одного из ее выступлений Игорь почувствовал настоящее восхищение. И назначил Вике свидание. Начался тайный роман, который длился несколько лет. Неизвестно, как долго еще они скрывали бы свои отношения, но однажды произошла автомобильная авария — Игорь уснул за рулем, и машина врезалась в дерево. Он отделался царапинами, а Виктория получила несколько переломов.

После таких совместных испытаний обычно люди становятся более близкими. Так произошло и с Игорем — он осознал, насколько дорога ему Вика, и понял, наконец, что хватит уже метаться между женой и любовницей, пора сделать решительный шаг.

Брак с Викторией стал самым счастливым для иллюзиониста. И его жена признавалась, что чувствовала себя самой счастливой женщиной на свете: об Игоре Кио, знаменитом и успешном, обаятельном и состоятельном, мечтали многие, а достался он ей.

Алла Пугачева: мимолетный роман под куполом цирка

В начале 80-х Игорь Кио и Алла Пугачева стали ведущими совместного шоу, в котором цирковые номера чередовались с концертными. В какой-то момент Алла Борисовна, впечатленная яркими выступлениями иллюзиониста, захотела тоже в них поучаствовать и даже согласилась на трюк под названием «Сожжение женщины».

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»

Потом, как помнят многие зрители, Пугачева исполнила свою песню «Миллион алых роз», раскачиваясь на трапеции под куполом цирка. Незаметно сотрудничество переросло в пылкие чувства… Однако этот роман продолжался недолго. Кио вернулся к Виктории, которая ни словом его не упрекнула и продолжала верно служить своему любимому мужу. Они прожили вместе 30 лет.

Верная жена: отдала иллюзионисту жизнь и смирилась с романами

Правда, жить с Кио было нелегко: мало того, что приходилось постоянно следить за собой и выглядеть сногсшибательно (ведь рядом с ним постоянно были молоденькие роскошные артистки, и жена не хотела им проигрывать), требовалось еще и успевать поддерживать домашний уют, чтобы «волшебник» после своих выступлений мог отдохнуть и расслабиться.

Виктория настолько погрузилась в заботы о муже, что решила даже остаться бездетной, чтобы ничто и никто не отвлекал ее от предмета обожания. Однако даже такая любовь не смогла уберечь ее от очередного романа Игоря Кио.

Известный иллюзионист Игорь Кио прожил всего 62 года. Его не стало летом 2006 года. Как признавалась его вдова Виктория, долгие годы Кио страдал сахарным диабетом, но наотрез отказывался ходить по врачам. А в 2006 году добавилась серьезная недолеченная пневмония.

Впрочем, в прессе писали и о том, что сердце «волшебника» не выдержало воспоминаний, нахлынувших после просмотра фильма, рассказывающего о жизни Галины Брежневой и, в частности, об истории их любви.

Именно после этого фильма у него резко поднялся уровень сахара в крови и начались проблемы с сердцем. Он согласился на срочную операцию, но сердце не выдержало.

Виктория Ивановна, вдова артиста, все годы, прошедшие с его смерти, помнит о своем великом муже. В ее жизни были сложные моменты, но она до сих пор хранит его последний подарок — кольцо с солнечным топазом, веря, что оно связывает ее с ушедшим мужем.

Что осталось от фантомной империи семьи Кио

Защита прав на изобретение фокусов — очень расплывчатое понятие. Как поясняет известный иллюзионист, обладающий юридическим образованием, Гай Холлингворт, многие фокусники попросту воруют секреты у своих более успешных коллег и спокойно включают их в собственный репертуар.

WIKIPEDIA

Например, Игорь Кио признавался, что в трюках прославленного Дэвида Копперфильда для него не было ничего таинственного и он мог бы без особого труда их все повторить, если бы не недостаток финансирования.

Закон о защите прав интеллектуальной собственности не распространяется на секрет фокусов. Если изобретатель нового фокуса решит его запатентовать — секрет тут же будет раскрыт, ведь доступ к патенту, согласно закону, имеет любой желающий.

Другое дело, что цирковой номер иллюзиониста обрастает вполне измеримым в денежном эквиваленте имуществом. Вместе с самой идеей фокуса получается то, что можно передать по наследству или продать.

Аттракциона Кио больше сегодня не существует. Вскоре после его смерти вдова иллюзиониста продала права на трюки и уникальную аппаратуру. Где сейчас находится новый владелец — неизвестно.

Дочь Виктория некоторое время занималась дрессурой в цирке, затем танцевала в балете. Ее старший сын Игорь — кинопродюсер, интересы младшего, Никиты, похоже, тоже далеки от цирка.