Как внук Пушкина чуть не стал герцогом Люксембурга

Отношения России и Люксембурга никогда не были особенно тесными, а после революции 1917 года великое герцогство приняло всего лишь около 100 русских эмигрантов. Однако история могла бы сложиться иначе, если бы в 1912 году герцогом Люксембурга стал внук великого русского поэта Александра Пушкина — граф Георг-Николай фон Меренберг, публично заявлявший о своих правах на престол.

Родословная претендента

Георг-Николай фон Меренберг родился в 1871 году в немецком городе Висбадене. Его отцом был принц Николай Вильгельм Нассауский, а матерью — вторая дочь Пушкина Наталья Александровна. На момент рождения младшего сына ей было уже 35 лет. В первом браке с Михаилом Дубельтом она официально прожила 15 лет и родила ему троих детей. Однако фактически муж и жена перестали делить крышу через 9 лет брака — причиной был «бешеный», по отзывам современников, характер Дубельта и его увлечение азартными играми.

После разрыва с Дубельтом красивая и очень похожая внешне на отца Наталья Александровна решила вновь создать семью. С Николаем Вильгельмом Нассауским она познакомилась в 1856 году во время коронации Александра II. Их свадьба состоялась в 1867 году в Лондоне, причём на церемонии присутствовала сама королева Виктория. Для представителя известной европейской династии брак с дочерью поэта стал морганатическим — Пушкина-Дубельт, хоть и была русской аристократкой, не могла похвастаться такой родовитостью, как её второй муж.

После замужества она получила титул графини Меренберг — так называлась одна из крепостей дома Нассау под Висбаденом. До появления на свет Георга-Николая у супругов родились две дочери. Таким образом, всего у Натальи Александровны было шестеро детей. Графиню Меренберг современники прозвали «некоронованной королевой Висбадена». Её второй брак сложился гораздо лучше первого, хотя русским почитателям творчества Пушкина казалось странным, что его дочь замужем за немцем, пусть и «добродушным толстяком».

Люксембургское наследство

В 1895 году Георг-Николай породнился с Романовыми — он женился на дочери императора Александра II светлейшей княжне Ольге Юрьевской. Права на трон Люксембурга внук Пушкина предъявил в 1907 году. Притязания графа Меренберга основывались на действовавшем в Люксембурге салическом законе, который запрещал передачу трона по женской линии. В это время страной правил двоюродный брат Георга-Николая — великий герцог Вильгельм IV, у которого не было потомков мужского пола.

Вопрос о престолонаследии был рассмотрен на заседаниях люксембургского парламента. Взвесив все за и против, народные представители отклонили кандидатуру графа Меренберга. Печальную роль сыграл мезальянс — депутаты решили, что раз принц Нассауский женился «на особе не из владетельного дома», то его сыну путь к престолу закрыт. По другой версии, у люксембуржцев существовали сомнения в том, что Наталья Александровна действительно развелась с первым мужем.

За кандидатуру Георга-Николая проголосовали лишь 7 депутатов из 48. Впрочем, как писали тогда русские газеты, в действительности решение принимал император Германии Вильгельм II, которому не нужен был пророссийский великий герцог в Люксембурге. В 1912 году правительницей Люксембурга стала старшая дочь Вильгельма IV Мария Аделаида, впоследствии не особенно возражавшая против немецкой оккупации. Георг-Николай же взамен на официальный отказ от престола получил право на государственную ренту в размере 40 тысяч марок золотом. Хотя и мать, и жена графа Меренберга были русскими, сам он языком Пушкина так и не овладел, предпочитая общаться на немецком.

Во время Первой мировой войны его призвали в армию Германии, но Георг-Николай настоял на том, чтобы воевать не на восточном, а на западном фронте. Во время правления нацистов граф Меренберг уехал в Аргентину, а после Второй мировой войны вернулся в родной Висбаден. Внук Пушкина прожил долгую жизнь и умер в 1948 году в возрасте 77 лет. Добавим, что в 1974 году в Люксембурге был открыт «Культурный центр имени А. С. Пушкина», на базе которого в 2011 году появился Российский центр науки и культуры.