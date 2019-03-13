Как жил человек с двумя лицами

Эдвард Модрейк — один из главных мифов хирургии. До сих пор неизвестно, существовал ли он на самом деле, но некоторые ученые XIX века описывали его в своих работах. Долгое время этого человека считали выдумкой, но науке стали известны и другие примеры подобных врожденных уродств.

Точной информации о загадочном "двуликом" человеке почти не сохранилось. Неизвестна его дата рождения и дата смерти. Считается, что он был наследником одного из влиятельных британских родов того века. По легенде, он был талантливым и симпатичным, но отталкивал людей, как только они видели его сбоку или сзади. Второе лицо Модрейка, расположенное у него на затылке, было сморщенное и уродливое.

В некоторых источниках указано, что оно не могло разговаривать, но его глаза постоянно двигались, а рот открывался, когда Эдвард начинал говорить. Сам владелец второго лица не раз просил хирургов удалить это, но ни один врач не решился на это.

Когда Эдварду было 23, он покончил жизнь самоубийством. Здесь версии тоже расходятся: по одной он пустил пулю себе в затылок, по другой принял яд. Обе теории говорят, что перед смертью он оставил записку, чтобы его второе лицо вырезали хотя бы после смерти.

Ученые считают, что случай Модрейка — один из видов паразитарного краниопага. Это тип сращения сиамских близнецов, когда голова одного прирастает к голове другого. Современной медицине известно десять подобных случаев, но только в трех из них ребенок оставался живым после родов.