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Какой российский народ ел людей 

Кириллица 2 часа назад
Фото: Кириллица
Ненцы живут на севере России, где занимаются оленеводством, но при этом придерживаются кочевого образа жизни. Представителей этого народа в этнографической литературе ещё называют «самоедами».
В записях учёных есть информация о том, что у самоедов давно существовал обычай добровольного людоедства. Мужчина-ненец, который ощутил упадок сил, приказывал убить его. После этого его потомки должны были съесть тело. Считалось, что такое «поедание» принесёт молодым людям расцвет сил.
Не послушать старика потомки не могли, поскольку это считалось неуважением. Шаман осуществлял ритуал в присутствии детей «жертвы», после чего абсолютно все члены рода ели тело убитого предка.
Интересная деталь: в ритуале принимали участие только те мужчины-ненцы, которые не могли ходить на охоту и приносить пользу своей семье. Они сами хотели смерти, потому что считали жизнь без промыслов тяжестью потомкам.
В религиозных верованиях ненцев преобладали анимистические верования. Они представляли свой мир, населённый духами. От этих духов зависела жизнь и судьба ненцев. Считалось, что после смерти души стариков отправлялись к духу Нга — владыке подземного мира. И умерший ненец в стране мертвых продолжал жить привычной жизнью: ловить рыбу, охотиться.
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