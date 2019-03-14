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Как жил великий физик-теоретик Стивен Хокинг 

Рамблер 1 час назад
Фото: wikimedia.org
14 марта 2018 года умер великий физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг. Он стал известным благодаря своим работам в области черных дыр. Стивен первым изложил космологическую теорию, в которой были объединены представления общей теории относительности и квантовой механики.

Личная жизнь

Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году Стивен окончил Оксфордский университет, а в 1966 году поступил в колледж Тринити-холл Кембриджского университета и защитил докторскую.
В 60-х годах у ученого стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза. Именно эта болезнь приковала Стивена к инвалидному креслу.
В 1965 он женился на Джейн Уайлд. Позже у них появились дети: Роберт, Люси и Тимоти.
В 1985 году Стивен тяжело заболел воспалением легких. Медикам удалось спасти его, однако после этого он потерял голос и не смог говорить. Друзья Хокинга соорудили ему кресло с боковым компьютером, который синтезировал речь.
Синтетический голос, которым "говорил" Хокинг, никогда больше не использовался на других устройствах, так как ученый привык его считать своим голосом и даже защитил его авторскими правами.
В 1990 году Стивен развелся со своей женой, а в 1995 году женился на своей сиделке Элайн Мэйсон, с которой он прожил 11 лет. В начале 2006 года они расторгли брак.
Несмотря на свою болезнь, Хокинг всегда вел активный образ жизни. В 2007 году он совершил полет в невесомости на самолете, но совершить полет в космос ему так и не удалось.
В прошлом году ученый скончался в своем доме, который находится в Кембридже. Причиной смерти стали осложнения, вызванные амиотрофическим боковым склерозом.

Научные достижения

Хокинг является одним из основоположников квантовой космологии. Область его исследований — это космология и квантовая гравитация.
Стивен Хокинг смог доказать, что черные дыры существуют не вечно, а кванты, находящиеся в них, могут покидать их пределы. Также он смог применить законы термодинамики к описанию черных дыр.
Многие специалисты полагали, что маленькие черные дыры, которые могут образоваться внутри Большого адронного коллайдера, способны уничтожить все человечество. Однако теория Хокинга утверждает, что такого случится не может, и маленькие черные дыры быстро исчезнут.
Ученый является автором книг "Прошлое и будущее вселенной", "Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр", "Черные дыры и молодые вселенные" и "Кратчайшая история времени".
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