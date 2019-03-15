Как ученый вплавь сбежал из СССР на Филиппины

Вячеслав Курилов был океанологом, работал в Институте биологии моря и мечтал посвятить свою жизнь океану. Он несколько раз пытался «выбить» для себя командировки за рубеж, но каждый раз ему отказывали. Статус «невыездной» за Куриловым закрепили по той причине, что его сестра вышла замуж за индуса и уехала из страны. Этот факт лишил Вячеслава возможности побывать за границей.

Но желание увидеть другой мир было настолько велико, что Курилов запланировал сбежать из СССР. Случай осуществить дерзкий замысел подвернулся спонтанно.

Курилов увидел объявление о круизном туре на лайнере «Советский Союз», который держал путь из Владивостока до экватора и обратно. Правда, была одна деталь — в портах судно не останавливалось.

Вячеславу пришла в голову совершенно сумасшедшая идея: он решил отправиться в путешествие, чтобы спрыгнуть с борта лайнера и вплавь добраться до Филиппин.

Из личного архива

Деталей своего отчаянного мероприятия, как признавался потом мужчина, он не продумывал. Лишь просчитал оптимальный маршрут.

Ночью, когда лайнер проплывал в 100 км от острова Сиаргао, Курилов прыгнул с борта судна в воду и поплыл в сторону берега.

В воде Вячеслав находился почти трое суток. Сильное течение внесло корректировки в его рассчитанный маршрут, но мужчина, преодолев усталость, голод и страшное желание заснуть, все же добрался до берега.

Разумеется, новость о побеге советского ученого из родной страны попала в международную прессу. В СССР Курилова приговорили заочно к лишению свободы на 10 лет за измену Родине.

С Филиппин Вячеслава депортировали в Канаду, где он получил гражданство. Сначала работал в пиццерии, а затем вернулся к любимому делу, устраиваясь на работу в фирмы, которые занимались морскими исследованиями.

из личного архива

Через некоторое время Курилов женился и переехал в Израиль, где жила его жена. Там Вячеслав стал сотрудником Хайфского океанографического института.

Ушел из жизни Вячеслав Курилов в 1998 году: во время водолазных работ запутался в сетях.