Испанский Робин Гуд раздает деньги бедным

В Испании появился современный Робин Гуд, который оставляет деньги возле дверей нуждающихся или засовывает их в почтовые ящики. Невероятная история произошла с жителями одной из испанских деревень.

Около 15 жителей деревни Вильяррамъель на севере Испании получили деньги от неизвестного благодетеля. Внутри конвертов люди находили по 100 евро, примерно 7,5 тысяч рублей. Никто не мог понять, почему именно они были выбраны среди 800 других селян.

Кроме денег многие находили в конвертах записки с комплиментами. Где-то конверт был подписан именами получателей, где-то был указан только адрес.

Отмечается, что многие, кто получил деньги, были не готовы к этому — они просто не понимали откуда они появились. Многие обратились в полицию, чтобы рассказать о случившемся.

Глава местного муниципалитета, Нурия Симон, рассказала журналистам, что в основном, счастливые конверты находили те, кто действительно нуждался в финансовой помощи — вдова с сыном, семьи с маленькими детьми и пенсионеры.