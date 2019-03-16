Простота по-американски: кто такие амиши

Каждый житель мегаполиса хотя бы раз в жизни мечтал навсегда покинуть город и поселиться в глуши, чтобы выполнять простую работу, потреблять только натуральную пищу, дышать полной грудью и не думать ни о чем лишнем. Но благие намерения обычно намерениями и остаются — живущие в городских условиях с трудом решаются на кардинальные перемены. Они никогда не узнают, каково это — остаться без смартфона, телевизора и еды из супермаркета. Между тем именно так на протяжении столетий живут амиши — уникальная часть североамериканского общества. «Лента.ру» заглянула в Instagram, чтобы хоть краем глаза увидеть эту сельскую идиллию.

Амиши — члены религиозного движения, последователи Якоба Аммана — проповедника, жившего в XVII веке, приверженца анабаптизма. Анабаптисты выступали за повторное крещение в сознательном возрасте, за это их прозвали перекрещенцами. Многие из них также поддерживали идею общности имущества и женщин. Из-за гонений в Европе большинство амишей были вынуждены бежать в Северную Америку.

В настоящее время общины амишей есть на территории Канады и США — в штатах Огайо, Пенсильвания, Индиана, Миннесота и многих других.

Число амишей увеличивается стремительно: по данным из открытых источников, в среднем в их семьях рождается по шесть-семь детей. За счет этого с начала нового тысячелетия численность амишей в Северной Америке увеличилась более чем вдвое.

@visitusaitaly

Главное, что отличает амишей от других людей, — они категорически не желают адаптироваться к современным условиям жизни: отрицают новые технологии и удобства. Но исключения, конечно, есть.

Амиши не агрессивны — выступают за ненасилие, против любых военных действий, в том числе против военной службы.

Интересно, что при всей своей религиозности (амиши строго следуют библейским канонам) большинство общин амишей не возводят культовых сооружений — никаких храмов, золотых куполов и прочего церковного шика. Они проводят богослужения на дому, ничего не пропагандируют и крайне редко принимают новообращенных со стороны.

Амиши в принципе стремятся максимально изолироваться от остального общества — заключают браки только с единоверцами, учатся в небольших школах, созданных общиной.

Основная деятельность амишей — сельское хозяйство. Они вообще очень ценят простой труд.

Как и другие люди, амиши порой сталкиваются с жизненными трудностями, но предпочитают не обращаться за помощью во внешний мир — проблемы решаются внутри общины, силами ее членов. Здесь принято самостоятельно ухаживать за стариками, а не сдавать их в дома престарелых.

@jenniferdbechard

По меркам большинства, амиши достаточно странно одеваются: женщины носят длинные платья и фартуки, старомодные чепцы. Мужчины предпочитают штаны с подтяжками и шляпы.

Обязательная часть образа — борода. Для амишей она является одним из важнейших атрибутов их религиозной принадлежности, символом служения богу. Женщины из общин амишей носят длинные волосы, никаких каре и пикси.

Яркие цвета тоже под запретом. Идеальное сочетание — белый верх, черный низ. Амиши старого обряда часто сами шьют одежду, используя допотопные швейные машинки.

У амишских невест есть свадебная форма — голубое льняное платье, обязательно новое. В дальнейшем, после свадьбы, его надевают на другие праздники. Краситься запрещено, носить украшения — тоже, даже обручальные кольца под запретом.

Кроме того, религиозные правила запрещают амишам пользоваться сетевым электричеством, телефонами и автомобилями. Ходить пешком необязательно — есть традиционные повозки.

Амишских детей не принято перегружать знаниями: в большинстве общин полагают, что восьми классов школы вполне достаточно. Зато трудятся маленькие амиши с ранних лет — помогают родителям вести домашнее хозяйство, работают на семейных фермах.

Амиши по религиозным соображениям не пользуются социальным обеспечением, и потому не обязаны делать взносы социального страхования и на пособия по нетрудоспособности — в том случае, если они работают не по найму, то есть внутри общины. Работающие по найму платят все налоги, как обычные граждане, но все равно очень редко прибегают к государственной поддержке.

Общество на амишей смотрит по-разному: одни считают их образ жизни очаровательным, другие осуждают. Много споров, в частности, вызывает использование амишами детского труда, а также отрицание традиционной медицинской помощи.

@jenniferdbechard

Случаются у амишей и внутриобщинные конфликты, несмотря на приверженность пацифизму. Так, в 2013 году лидера одной из общин в Огайо Сэмюэля Маллета приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в преступлениях на почве ненависти. Мужчина заставил своих сообщников напасть на других членов секты. Среди пострадавших было шесть мужчин и две женщины. Нападавшие насильно остригли мужчинам бороды, а женщинам — волосы. Конфликт разгорелся из-за того, что пострадавшие ранее приняли в общину тех, кого Маллет не хотел в ней видеть.

Другой член общины амишей в Огайо выманил у собратьев в общей сложности 17 миллионов долларов. Деньги он вкладывал в ценные бумаги, но в итоге потерял все. Судили мошенника по гражданским правилам, он получил шесть с половиной лет тюрьмы.

Еще один громкий скандал разгорелся в 2016 году вокруг супругов из общины амишей в Пенсильвании, подаривших 14-летнюю дочь своему приятелю в благодарность за оказанную финансовую помощь. Родителей судили и приговорили к семи годам лишения свободы. Приятель, оказавшийся педофилом со стажем, отправился за решетку на 87 лет.