Простота по-американски: кто такие амиши 

Каждый житель мегаполиса хотя бы раз в жизни мечтал навсегда покинуть город и поселиться в глуши, чтобы выполнять простую работу, потреблять только натуральную пищу, дышать полной грудью и не думать ни о чем лишнем. Но благие намерения обычно намерениями и остаются — живущие в городских условиях с трудом решаются на кардинальные перемены. Они никогда не узнают, каково это — остаться без смартфона, телевизора и еды из супермаркета. Между тем именно так на протяжении столетий живут амиши — уникальная часть североамериканского общества. «Лента.ру» заглянула в Instagram, чтобы хоть краем глаза увидеть эту сельскую идиллию.
Амиши — члены религиозного движения, последователи Якоба Аммана — проповедника, жившего в XVII веке, приверженца анабаптизма. Анабаптисты выступали за повторное крещение в сознательном возрасте, за это их прозвали перекрещенцами. Многие из них также поддерживали идею общности имущества и женщин. Из-за гонений в Европе большинство амишей были вынуждены бежать в Северную Америку.
В настоящее время общины амишей есть на территории Канады и США — в штатах Огайо, Пенсильвания, Индиана, Миннесота и многих других.
Число амишей увеличивается стремительно: по данным из открытых источников, в среднем в их семьях рождается по шесть-семь детей. За счет этого с начала нового тысячелетия численность амишей в Северной Америке увеличилась более чем вдвое.
@visitusaitaly
Главное, что отличает амишей от других людей, — они категорически не желают адаптироваться к современным условиям жизни: отрицают новые технологии и удобства. Но исключения, конечно, есть.
Амиши не агрессивны — выступают за ненасилие, против любых военных действий, в том числе против военной службы.
Интересно, что при всей своей религиозности (амиши строго следуют библейским канонам) большинство общин амишей не возводят культовых сооружений — никаких храмов, золотых куполов и прочего церковного шика. Они проводят богослужения на дому, ничего не пропагандируют и крайне редко принимают новообращенных со стороны.
Амиши в принципе стремятся максимально изолироваться от остального общества — заключают браки только с единоверцами, учатся в небольших школах, созданных общиной.
Основная деятельность амишей — сельское хозяйство. Они вообще очень ценят простой труд.
Как и другие люди, амиши порой сталкиваются с жизненными трудностями, но предпочитают не обращаться за помощью во внешний мир — проблемы решаются внутри общины, силами ее членов. Здесь принято самостоятельно ухаживать за стариками, а не сдавать их в дома престарелых.
@jenniferdbechard
По меркам большинства, амиши достаточно странно одеваются: женщины носят длинные платья и фартуки, старомодные чепцы. Мужчины предпочитают штаны с подтяжками и шляпы.
Обязательная часть образа — борода. Для амишей она является одним из важнейших атрибутов их религиозной принадлежности, символом служения богу. Женщины из общин амишей носят длинные волосы, никаких каре и пикси.
Яркие цвета тоже под запретом. Идеальное сочетание — белый верх, черный низ. Амиши старого обряда часто сами шьют одежду, используя допотопные швейные машинки.
У амишских невест есть свадебная форма — голубое льняное платье, обязательно новое. В дальнейшем, после свадьбы, его надевают на другие праздники. Краситься запрещено, носить украшения — тоже, даже обручальные кольца под запретом.
Кроме того, религиозные правила запрещают амишам пользоваться сетевым электричеством, телефонами и автомобилями. Ходить пешком необязательно — есть традиционные повозки.
Амишских детей не принято перегружать знаниями: в большинстве общин полагают, что восьми классов школы вполне достаточно. Зато трудятся маленькие амиши с ранних лет — помогают родителям вести домашнее хозяйство, работают на семейных фермах.
Амиши по религиозным соображениям не пользуются социальным обеспечением, и потому не обязаны делать взносы социального страхования и на пособия по нетрудоспособности — в том случае, если они работают не по найму, то есть внутри общины. Работающие по найму платят все налоги, как обычные граждане, но все равно очень редко прибегают к государственной поддержке.
Общество на амишей смотрит по-разному: одни считают их образ жизни очаровательным, другие осуждают. Много споров, в частности, вызывает использование амишами детского труда, а также отрицание традиционной медицинской помощи.
@jenniferdbechard
Случаются у амишей и внутриобщинные конфликты, несмотря на приверженность пацифизму. Так, в 2013 году лидера одной из общин в Огайо Сэмюэля Маллета приговорили к 15 годам лишения свободы, признав его виновным в преступлениях на почве ненависти. Мужчина заставил своих сообщников напасть на других членов секты. Среди пострадавших было шесть мужчин и две женщины. Нападавшие насильно остригли мужчинам бороды, а женщинам — волосы. Конфликт разгорелся из-за того, что пострадавшие ранее приняли в общину тех, кого Маллет не хотел в ней видеть.
Другой член общины амишей в Огайо выманил у собратьев в общей сложности 17 миллионов долларов. Деньги он вкладывал в ценные бумаги, но в итоге потерял все. Судили мошенника по гражданским правилам, он получил шесть с половиной лет тюрьмы.
Еще один громкий скандал разгорелся в 2016 году вокруг супругов из общины амишей в Пенсильвании, подаривших 14-летнюю дочь своему приятелю в благодарность за оказанную финансовую помощь. Родителей судили и приговорили к семи годам лишения свободы. Приятель, оказавшийся педофилом со стажем, отправился за решетку на 87 лет.
Дикий поступок пары из Пенсильвании нанес сильный удар по репутации амишей, вновь подняв волну дискуссий об амишских методах воспитания детей. Но большинство американцев и канадцев все же спокойно относятся к чудаковатым согражданам, будто бы застрявшим в XVII веке. На континенте, где нашлось место Мэрилину Мэнсону и премьер-министру в носках с принтом лосей, чепчик и борода — это просто отдых для глаз.