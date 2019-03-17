Почему люди стремятся к атараксии

Атаратаксия в переводе с греческого означает душевное спокойствие, невозмутимость, безмятежность. Многие считали, что только мудрец может достичь этого состояния.

Создание подобного термина приписывают древнегреческому философу Демокриту. Позже и Аристотель использовал прилагательное «невозмутимый» для определения сдержанности и мужества.

Философы считали, что атаратаксия должна быть идеалом жизненных устремлений. По учениям, для душевного спокойствия нельзя было размышлять над метафизическими вопросами, в том числе о боге, смерти и обществе. Также не позволялось высказывать о них какие-либо суждения.

Согласно учениям, человек может находиться либо в состоянии удовольствия, либо в состоянии страдания, Это означает, что если человек не получает удовольствие — он страдает. Чтобы человек стал полностью счастливым, ему необходимо находиться в состоянии статического удовольствия, а также свободы от страданий.