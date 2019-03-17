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В Сети стала популярной кампания по сбору мусора #trashtag 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Instagram
Обычно подобные флешмобы носят развлекательный характер (например, недавний челлендж "2009 vs 2019" наделал немало шума в социальных сетях), однако новый вызов более жизнеутверждающий и даже, можно сказать, полезный. С начала весны люди фотографируют замусоренные места, убирают их, а затем снова снимают то же место, но уже в убранном виде. Такие коллажи стали появляться во всех социальных сетях под хэштегом #trashtag.
Кстати, этот хэштег придумал экологический активист из США Стивен Рейнхолд еще в далеком 2015 году. Он отправился в автомобильное путешествие по Калифорнии, в котором случайно выбросил на дорогу небольшой бумажный чек. Стивен за ним не вернулся, из-за чего его стала мучить совесть, и он решил в каждую следующую свою поездку собирать не меньше 100 единиц мусора. Об этом Рейнхолд сообщил в соцсетях, но тогда его пост не стал популярным. Однако в начале 2019 года о нем вспомнили пользователи портала Reddit и подарили хэштегу #trashtag новую жизнь.
Конечно, мусор нужно не только собрать, но и отвезти до ближайшего контейнера или даже до ближайшего места переработки отходов.
Сегодня этот челлендж стал популярным не только в США, но и в других странах: Панаме, Индии и странах Азии.
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