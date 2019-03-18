От чего на самом деле умер Иван Грозный

Историки до сих пор расходятся в причинах смерти Ивана Грозного . Существует много версий, но его смерть остается загадкой даже спустя почти полвека.

Исследования останков царя показали, что в последние несколько лет жизни на его костях образовались наросты, которые не давали ему самостоятельно передвигаться. Такой дефект в совокупности с постоянным стрессом и нездоровым образом жизни дал отрицательный эффект, и многие современники в своих дневниках писали, что Иван Грозный в 50 лет выглядел стариком.

Однако, существует версия и о насильственной смерти царя. Множество источников указывают на Бориса Годунова и Богдана Бельского. Они сообщают, что те добавили яд в лекарство Ивана Грозного. Химический анализ показал, что в организме царя было высокое содержание ртути и мышьяка. Сообщается, что они поступали в организм постепенно. Историки связывают это с использованием мазей или обычаем держать сосуд с ртутью в комнате. Поэтому версия об убийстве так и осталась гипотезой.

Другие археологи заявили, что содержание опасных веществ в организме Грозного превышалось в два раза. По их мнению, царя отравили смесью из мышьяка и ртути, которую постепенно подливали в пищу или напитки.