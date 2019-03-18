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Как «продавец дождя» вызывал дождь 

Рамблер 2 часа назад
Фото: San Diego Public Library
В начале ХХ века в Америке прославился молодой человек по имени Чарльз Хэтфилд, который продавал дождь. Слухи о нем распространились по всей стране, и он регулярно получал заказы не только от жителей, но и от государства.

Начало бизнеса

В США ХХ века было очень развито сельское хозяйство: кукурузные, хлопковые и картофельные поля занимали большую часть территории. Вовремя пошедший дождь делал фермера богачом, а засуха — бедняком. В 1910-х годах дождем торговал Чарльз Хэтфилд. В отличие от других продавцов он обрел устойчивую славу "продавца дождя".
В конце XIX века он колесил по Америке и продавал швейные машинки. Параллельно Хэтфилд изучал физику, химию, метеорологию и проводил опыты. Его мечтой было умение вызывать дождь по щелчку пальцев.
В 1902 году он наконец-то получил тайную смесь из 23 веществ. Он планировал испарять ее с помощью подогретых поддонов. Начинал с обычных пари — так зарабатывал первые деньги.

Крупнейшие сделки

В 1904 году во время засушливого лета Хэтфилд раздал объявления сразу в нескольких газетах. За свои услуги он просил 50 долларов. Вместе со своим братом они построили высокую башню, откуда распыляли секретную смесь. Через два дня пошел дождь, а счастливые фермеры отблагодарили их в двойном размере.
Позже он заключал сделки не только на выпадение осадков, но и на их количество. Заповедники и целые города покупали услуги Хэтфилда. Он заполонял высушенные озера и тушил пожары. В 1906 году он заключил договор с правительством Канады, но дождь так и не пошел. Но самый большой провал случился спустя 10 лет в Сан-Диего. Он должен был заполнить водой водохранилище, но вместо дождя произошел потоп, который нанес повреждения домам, железным дорогам и всему городу. Власти выставили ему счет, но суд отказал в обвинении, аргументировав это так: «ни один человек не в силах вызвать дождь, это только во власти Всевышнего».

Завершение карьеры

Конец карьеры повелителя дождя случился вместе с Великой депрессией, когда правительство сократило количество сельскохозяйственной продукции. Хэтфилд вернулся к продаже швейных машинок. Рекцепт тайной смеси он так и не раскрыл.
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