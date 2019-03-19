Что известно о кабардинской жене Ивана Грозного

Личная жизнь Ивана Грозного полна белых пятен. Однако о женах царя все-таки осталось достаточно фактов. История появления в его жизни кабардинской жены интересовала многих отечественных и зарубежных исследователей: Генриха Штадена, Якова Рабинера, Руслана Скрынникова и др. Сохранился до наших дней и такой важный источник, как «Повесть о женитьбе Ивана Грозного на Марии Темрюковне».

Как все начиналось?

Мария Темрюковна стала второй женой Ивана Грозного в 1561 году. Незадолго до этого скончалась первая его супруга — царица Анастасия, а случилось это в 1560 году. От первого брака у царя было шестеро детей (двое выжили). Царь на похоронах первой жены рыдал и был настолько обессилен, что еле держался на ногах. Первую жену Иван Грозный действительно очень любил и в течение жизни не мог забыть. Подданные ее считали очень доброй, что не скажешь о второй жене царя, которая была злонравной.

После кончины первой жены прошло немного времени (всего 8 дней), как Иван Грозный стал раздумывать о следующем союзе. В первую очередь женитьба должна была быть выгодной царю, поэтому подходящей кандидатурой для этого была сестра польского короля по имени Екатерина. Такое желание так и осталось намерением, так как за такой союз польский король запросил слишком много: Новгород, Смоленск и Псков. Царь посчитал это слишком большой платой и оставил эту идею, начал размышлять над другим не менее перспективным геополитическом направлении для Московского государства. Это был Кавказ.

Дело в том, что в те времена Астраханское и Казанское ханства уже входили в состав России. Таким образом, территориально Московское государство приблизилось к Кавказским горам и было заинтересовано в присоединении их путем женитьбы царя на одной из знатных кабардинок. Еще одно событие поспособствовало тому, что Иван Грозный выбрал это направления для поиска супруги.

В 1556 году из Кабарды к нему приезжала делегация с гостинцами и щедрыми дарами, а также с просьбой присоединиться к российскому подданству. А все потому, что им требовалась военная помощь в борьбе с Крымским ханством. В то время для кавказских князей Иван Грозный сделал все, что мог, дав им несколько полков для защиты.

И когда в 1960 году с целью поиска жены царь отправил сватов на Кавказ, его предложение расценили, как очень привлекательное. Заинтересовались сваты дочерью Темрюка Юнгича Идарова, звали которую Кученей. Отец сразу не пустил дочь к царю, так как не был уверен в его серьезных намерениях. Однако в 1861 году она вместе со своим братом Салтанкулом отправилась с визитом в Москву. Царь увидел ее красоту и был покорен. Вскоре Кученей приняла православие и во время крещения получила другое имя — Мария. После этого она стала женой Иоанна Васильевича.

Союз с Марией Темрюковной был в первую очередь выгодным с политической точки зрения, однако не стоит отбрасывать тот факт, что сама княжна была очень красивой и понравилась царю. Ее нрав также удивлял его. Мария любила царскую охоту, а также вместо того, чтобы ждать Грозного из похода, сама ездила с ним. Однако царь так и не смог ее полюбить так, как любил свою первую жену.