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Пара купила заброшенный особняк вместо квартиры 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Шотландии пара по ошибке купила 120-летний особняк вместо квартиры и не пожалела. Как сообщает издание Daily Record, молодые люди очень полюбили заброшенное здание.
Кэл Хантер (Cal Hunter) и его девушка Клэр Сэгерен (Claire Segeren) собирались приобрести на аукционе в Глазго двухкомнатную квартиру, в которой был пожар. Однако Хантер перепутал номера лотов и случайно потратил 30 тысяч фунтов (2,5 миллиона рублей) на особняк, расположенный в шотландском городе Дунун.
Здание находится в аварийном состоянии: его крыша протекает. Им советовали снести дом, но пара все же решила перестроить его, сохранив «дух старины». «Мы влюбились в этот дом на берегу озера», — признались они. Хантер и Сэгерен собираются восстановить здание, разбить его на три блока, и два из них сдавать, чтобы погасить ипотеку.
Теперь молодые люди живут в небольшом доме на колесах во дворе особняка. У них не очень много денег, поэтому им приходится убирать и восстанавливать особняк собственными силами и с помощью друзей. Соседи пускают молодых людей помыться и разрешают пользоваться духовкой.
«В крыше дыры, поэтому ее надо переделать. Но строители сказали нам, что стены слишком слабые и не выдержат новую крышу. Так что сначала надо чинить стены, но этому мешает протекающая крыша. Это замкнутый круг», — посетовала Сэгерен, но добавила, что пара не отчаивается. Девушка считает, что совместная реставрация дома — отличная проверка их отношений на прочность.
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