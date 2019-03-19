Кто из правителей России мог выпить больше

«Есть на Руси веселье пить», — так по легенде иноземным послам сказал великий князь Владимир Красное Солнышко. Русские правители, как и народ, знали толк в хмельных напитках, однако выпивка для них не являлась самоцелью — она была скорее приятным дополнением к обильной трапезе.

Мало кто из русских правителей не был замечен в любви к какому-либо горячительному напитку — предпочитали либо наливки, либо вина, либо водку. Разве что Николай I прослыл убежденным трезвенником: он даже на официальных приемах спиртное просил заменять стаканом простой воды.

Доподлинно неизвестно, в каких объемах любили употреблять спиртные напитки те или иные государственные деятели, впрочем, воспоминания современников отчасти восполняют это пробел. К примеру, первый царь из династии Романовых Михаил Федорович был строг к курильщикам, но испытывал слабость к алкоголю. То ли легенда, то ли быль доносит до нас, что за сутки государь мог выпить до двух ведер вина.

Страсть к крепким алкогольным напиткам россиянам привил Петр I, в частности, познакомив их с коньяком и ромом, но он требовал, чтобы «никто через силу не пил и до смерти не опился». Сам царь предпочитал вино, которого, по слухам, в течение дня мог выпить не менее 30 стаканов, а утро он, как правило, начинал со стопки водки, закусывая моченым огурцом.

Даже во время самых продолжительных застолий Петр мог сохранять трезвую голову. А напивались там до того, что «бездыханное» тело светлейшего князя Александра Меншикова заваливалось под стол. Говорят, что супруг будущей императрицы Анны Иоанновны Фридрих Вильгельм (герцог Курляндский) умер от того, что позволил себе посостязаться в пьянстве с Петром Алексеевичем.

Внук царя-реформатора Петр III в отличие от деда был менее умерен в питье. Он любил шумные и веселые пирушки, сопровождавшиеся обильным возлиянием. Пил Петр не только со знатными гостями, но и с лакеями. В течение дня, по свидетельству очевидцев, муж Екатерины II мог употребить до полутора литров водки.

Про неуемную страсть к спиртному императора Александра III ходит множество историй, однако очевидно, что большинство из них является продуктом народного мифотворчества. Александр Александрович выпить, конечно, любил, но «во благовремении». Как и Петр I пил он немало и практически не пьянел, при этом был всегда весел и шаловлив, как ребенок.

Утром и днем Александр III не позволял себе выпить лишнего, сохраняя голову свежей для продуктивной работы и лишь вечером мог себя побаловать излюбленными напитками. Близкие царя отмечали, что в тесном кругу он мог выпить рюмку-другую водки, настойки или наливки, а на официальных встречах почти всегда употреблял разбавленное водой шампанское.

Об отношении к спиртному Александра III свои воспоминания оставил лейб-медик, профессор Императорской Военно-медицинской академии Николай Вельяминов: «Пил ли он водку за закуской — не помню, кажется, нет, а если и пил, то никак не больше одной маленькой чарочки: за столом он пил больше квас, вина почти не пил, а если пил, то свой любимый напиток — русский квас пополам с шампанским». Но больше всего, по словам Вельяминова, император любил ледяную воду, которую ему вечером подавали в графинах и «пил такой ледяной воды действительно очень много, всегда жалуясь на неутолимую жажду».

Не был сторонником трезвого образа жизни и Николай II . Особенно много лишнего он мог себе позволить в молодые годы. Это видно по его дневникам. «Чувствовал себя крайне неблагонадежным целый день, как будто эскадрон во рту ночевал», — читаем мы в одной из заметок. В записи от августа 1904 года уже более конкретная информация: «Объехав все столовые нижних чинов и порядочно нагрузившись водкой, доехал до офицерского собрания». Через два года он пишет: «Пробовал 6 сортов портвейна и слегка надрызгался, отчего спал прекрасно».

Николай II очень любил всевозможные офицерские посиделки, где обязательно опрокидывал не одну «военную чарку» за здоровье своих солдат. Испытывал страсть император и к коньяку. Кстати, традиция закусывать коньяк лимоном, посыпанным сахаром и толченым кофе пошла именно от него.

Тем не менее близкие Николая II отмечали умеренное количество спиртного, употребляемого царем. Так, фрейлина Императорского двора графиня София Буксгевден писала, что царь «пил очень мало вина, маленькую рюмочку водки перед завтраком и небольшую рюмку мадеры во время еды». Мемуаристы также отмечают, что во время приемов Николай мог выпить два или три небольших бокала шампанского.

Руководители СССР, несмотря на ряд антиалкогольных компаний, тоже знали толк в спиртных напитках. Но разнообразием спиртного (почти всегда отечественного производства) столы высших партийных чиновников могли похвастаться только в послевоенное время.

Сталин зарекомендовал себя как малопьющий человек, хотя его политическая карьера часто была сопряжена с пышными застольями. Он предпочитал, чтобы пили другие. По словам мемуаристов, вождь преимущественно употреблял вино — очень слабое «Маджари» — тридцати или пятидесятиграммовыми стаканчиками.

«Маджари» Сталин заказал и накануне своей смерти. «В ту ночь Хозяин вызвал меня и говорит: „Дай нам сока бутылки по две“. Потом опять вызывает: „Еще принеси сока“. В шесть вечера следующего дня вождя нашли мертвым», — читаем мы в воспоминаниях охранника Сталина Лозгачева.

Изрядно к выпивке, по наблюдениям современников, прикладывался Хрущев. Возможно, именно поэтому на официальных приемах он пользовался рюмками с двойным дном. На первый взгляд, казалось, что она полна, но в действительности там было всего несколько капель спиртного.

Пик потребления алкоголя в СССР пришелся на период брежневского застоя, не отставал от народа и сам Леонид Ильич. Любимый напиток Брежнева — «Зубровка», он ею запивал даже таблетки. Марина Влади вспоминала, как генсек учил ее пить в три приема: «50 грамм, потом 100, после еще 150, и на этом стоп».

Легенды не обошли вниманием и советское время. По слухам Юрий Андропов , работая еще послом в Венгрии, на спор с руководителем этой страны Яношем Кадаром выпил подряд 4 стакана водки, даже не закусывая. Правда, в конце жизни, ослабленный тяжелым заболеванием, генсек мог позволить себе лишь небольшой бокал вина «Молоко любимой женщины».

Но самым пьющим лидером страны прослыл Борис Николаевич Ельцин . Еще в юности, занимаясь волейболом, он советовал команде перед игрой выпивать по сто пятьдесят граммов, разумеется первым подавая пример.